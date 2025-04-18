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學生言論自由≠政黨宣傳自由

聯合報／ 黃瑞彬／文字工作者（新北市）

近來大罷免活動如火如荼，甚至延伸至大學校園。教育部長鄭英耀強調「活動並非校方主導，應尊重學生言論自由」。他亦認為「台灣中國、一邊一國」毋庸置疑，並規畫納入識讀中國威脅的教材。

教育基本法第六條規定「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」，法律主體雖為學校而非學生；但各校如中山大學、政治大學等，均強調「尊重學生於合法範圍內參與公共事務之權利」，並表示「不介入學生對特定議題」立場」，雖表面中立，若校內政治活動背後實由政黨策畫，則無法迴避教育中立遭侵蝕的疑慮。

事實上，大罷免為執政黨所推行，若將校園內的罷免攤位視為純粹學生自發，未免自欺。學生當然可有立場與聲音，但若以「學生自主」為名、行政黨動員之實，將政黨介入包裝為言論自由，將使教育淪為政治工具。

若以「學生言論自由」開此先例，未來選舉期間是否可在校內豎立旗幟、擺設看板？此行為是否仍屬學生言論自由範疇？教育機構與公共空間不同之處，在於其須在思想開放與政治中立間取得平衡，保障學生在免於政治干擾的環境中學習，而非成為政黨「先修班」。

哈佛大學與川普政府的衝突，可見捍衛教育環境之艱難。川普政府意圖打擊多元化政策，哈佛大學明確拒絕聯邦政府的「改革」要求。川普政府隨即凍結哈佛大學廿二億美元補助，凸顯出堅持學術自由的高昂代價。

再看台灣近年的教育部長，從杜正勝的「左轉九十度台灣地圖」到潘文忠的「愈本土也愈國際」，再到如今鄭英耀「台灣與中國一邊一國」論述，已經引起憲法層級的爭議。教育部長雖屬政治任命，其主張無可避免帶有意識形態，但教育政策一言興邦、一言喪邦，若過度依附權勢，恐將深刻影響教育的價值導向。

大學校長的角色亦不容忽視，知識分子應在關鍵時刻堅持良知立場，為真理發聲。

大學為思想重鎮，更是民主素養的起點。教育部長與大學校長，身為知識分子與教育推手，應在原則上堅守底線。若讓校園成為政黨動員的搖籃，將嚴重傷害教育中立的核心價值。

捍衛學生言論自由不應與捍衛政黨宣傳自由畫上等號，唯有真正落實黨政軍退出校園，才能維護學術空間的理性與自由。

哈佛大學 校園 言論自由

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