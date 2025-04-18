這不是罷免 是製造寒蟬

近日檢調針對在野黨發起的罷免行動，展開大規模搜索與聲押，面對此類高度政治性的案件，不得不嚴肅提醒：檢調做為司法體系的一部分，其所啟動之每一項強制處分，不僅是針對當事人，更涉及整體司法在人民心中的正當性與中立性。此次針對罷免案的偵辦，無論從程序時機、法律適用，或檢察官角色，均值得深切反省。

首先，檢調發動搜索、約談甚至聲押相關人員，其合理性與必要性令人質疑。罷免連署文件為客觀書面資料，依法均交由選務機關保管審查，不存在立即滅失之風險。更何況罷免連署尚在進行中，是否成案仍在未定之天。傳統上檢調對此類爭議性高、與選務相關之刑事問題，多遵守「刑法謙抑性」與「選後偵辦」的實務慣例。就如同辦理證券市場內線交易案件，檢方為顧及市場穩定，常選擇於周五下午搜索，以減低對周一市場波動的影響。

今日罷免案偵辦卻反常地在罷免連署進行期間倉促啟動、聲押多人，究竟是基於何種不可延遲之急迫性？何以選擇性偵辦在野黨發起的罷免行動，難道另有政治考量？

再者，此次聲押與搜索之適法性，亦有比例原則的爭議。罷免案所涉罪名，多為刑法偽造文書、個資法等，性質輕微，部分甚至屬告訴乃論。根據我國現行法制，對此類輕罪原應循行政程序先行處理，選務機關本可透過審查刪除瑕疵連署，若再發現疑似惡意偽造，方始移送檢調偵辦。然而此次事件中，選務機關竟未善盡自身職責，即全案告發至檢方；檢調更未審酌罪責輕重與事證滅失可能性，便以最強手段聲押多名黨工與志工，難免令人懷疑是否有「興師動眾、以儆效尤」之意圖。

對比執政黨支持者所發起之罷免連署所涉類似問題，是否以同等標準辦理？雙重標準若確實存在，不啻於動搖人民對司法的基本信任。

最後，就檢察官角色言，必須再次強調：檢察官非行政命令之執行者，而為國家公益之代表人。刑事訴訟法明定檢察官於偵查與起訴中，應注意於被告有利與不利之情狀，維持客觀中立，方能符合公益代表的憲政定位。然當前檢方在此罷免案中所展現之作為，令人遺憾地接近「司法助攻」的社會印象。

一個政治行動，尚未有選民最終選擇之呈現，卻因一紙連署爭議，即被檢調定調為「涉刑事犯罪」，進而以最嚴厲之強制處分應對，此非僅侵害個人自由，更等同向其他有意行使罷免連署之公民發出威嚇，形成制度性寒蟬效應。試問，在此氛圍之下，誰還敢發動公民罷免？誰還相信「民主可以制衡權力」不是一句空話？

司法從來不應成為執政者清算政敵的工具。司法若不自守界線，放棄中立原則，人民對其敬畏將轉為警戒，對其信任將化為防備。檢調應愛惜羽毛、潔身自持，勿為一時政治風向犧牲長期法治價值，否則司法不僅失其公信，更可能步入歷史上所有威權體制清算異己的覆轍。