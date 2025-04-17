總統權大無監督 台可仿星內閣制

新加坡總理公署四月十四日發布新聞資訊指出，總統尚達曼已在總理黃循財建議下解散國會，投票日將在五月三日進行。黃循財二○二四年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨完成第三代到第四代領導權力的交接。然而少了李氏（李光耀）家族光環的黃循財，首次帶領行動黨出征全國大選，一般認為，人民行動黨應能延續自一九六五年獨立以來不敗的成績，獲得八成以上的國會席次。但最新民調顯示，目前僅四成民眾表態支持人民行動黨，若最後執政黨雖獲得多數席次，在得票率上卻不理想，亦是對黃循財的嚴重考驗。

新加坡屬於議會內閣制，總統除禮儀性的功能外，僅有少數的行政權力，然而人民行動黨為確保長期執政，採取的手段包括：選擇有利時機解散國會重新改選，讓反對黨措手不及；在單一選區，經常性的以「傑利蠑螈」方式調整選區，將在野黨的支持者拆散。另外，以保障少數族群為名成立的「集選區」，亦早被證明無法保護少數族群，卻保護執政黨能以不成比例的得票率取得大量席次。

新加坡的改良式的內閣制選舉制度，雖然飽受反對黨批評，但至少保持了執政的政黨長期過半，因而政治穩定，而國會內亦能保有一定比例的在野黨，提供多元聲音，因此得以專注於國家發展，免除政治鬥爭的困擾。

我國目前採行的是類似法國的雙首長制，但總統權力過大，卻無法監督，行政院長則是有責無權。而目前總統得票率與綠營在立院的席次均未過半，又不肯尊重國會多數民意，造成政治困局。民進黨不思戮力執政，爭取下次選舉人民的支持，卻以荒謬的「大罷免」做為「解方」。雖然罷免為人民的權力，但顯然已經成為輸不起的綠營，欲在短期內奪回權力而濫用的工具。

筆者認為，為了避免總統制一人權力過大的弊端，以及現今台灣「類雙首長制」的問題，新加坡模式的內閣制，或許可以成為我國參考的制度，總統依舊民選，但無實權，讓執政的責任與權力回歸國會，由國會多數黨或多數聯盟組閣，既可以滿足台灣人民熱衷「投票」的心理，也能讓執政團隊權責相符，避免內鬥空轉內耗。凡事都喜歡向新加坡學習的台灣，應該認真考慮星國的政治制度，為國家長遠的發展謀求更好的契機。