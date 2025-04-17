政治黑手入校 4問鄭英耀

日前教育部長鄭英耀於立法院接受質詢時表示，「脫中入北」概念不僅在經貿層面，賴政府現在更要深化到教育思想。台灣與「中國」一邊一國，無庸置疑，教育部將邀請公民、社會、歷史等學科老師組成輔導團，編撰國家認同、識讀「中國」威脅的教材，希望今年暑假前開發出來，給學生正確資訊、知識跟歷史觀。對在校園內的多起罷免宣傳活動，他則稱：「大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。」

鄭英耀利用這些話術，將「來自校方的政黨活動」與「學生的言論自由」，以及「中共」與「中國」混為一談，正式宣告：教育部將大辣辣進入校園著手「一邊一國」政治思想教育；另假手學生團體將政黨政治黑手伸入校園。對此，人民質疑：從此以後，教育部鼓勵校園師生與全中國人／華人為敵，任何選舉學生都可以在校園擺攤，各自擁其主，校園將永無寧日。

質疑一：鄭英耀宣告編撰國家認同、識讀「中國」威脅的教材，事先並沒有經過教育部相關業務單位的討論，而是在立法院答詢時即席的表態；又如何邀請公民、社會、歷史等學科老師組成輔導團？這些學科老師的邀請是否又如同往常，只挑選台獨意識的教師組成一言堂？

質疑二：鄭英耀根本無視中華民國憲法及其增修條文，以及兩岸人民關係條例的存在。鄭英耀有責任向人民交代，「台灣與中國一邊一國，無庸置疑」這論調所依據的，就是民進黨的台獨黨綱及台灣前途決議文，而不是中華民國憲法及兩岸人民關係條例。不依法、憲法行政，滿腦只有台獨意識形態的部長，根本是全國師生最壞的示範，又誇誇其談校園教育中立，說一套做一套，已不配擔任中華民國教育部長。

質疑三：鄭英耀有責任向人民交代，他為何公開違背《教育基本法》與《公職人員選舉罷免法》，又推翻教育部自身的規定，為特定政黨護航？《教育基本法》中規定「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」，又教育部第一○○○二○一九九三號函明確指出，學校的教職員工生均應遵守此規定。《公職人員選舉罷免法》第五十二條也明定校園不得張貼政治宣傳品。

質疑四：鄭英耀有責任向人民說明，為何他要模糊「中共」與「中國」的差異，意欲要校園師生擴大與全中國人／華人為敵。為了避免美國與全中國人樹敵，美國務卿魯比歐日前指示美國各使館和領事館人員，在公開演說或新聞稿中討論政府行為時應使用「ＣＣＰ」（中共）；在使用形容詞「Chinese」（中國的／中國人）時，若內容可能隱含對較廣義中國人民、文化或語言的負面意思時，需使用較具體的描述詞彙，並避免使用「Chinese」。因為美國政府競逐的對象乃是中共政權，而非全體中國人／華人。

敬告鄭部長：回頭是岸，不要為了保住官位，失去知識分子的風骨。你意欲鼓勵校園師生擴大與全中國人為敵，又無視中華民國相關律法的規範，帶頭政治黑手伸入校園，已是教育亂源，人民的千古罪人。