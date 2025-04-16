檢辦幽靈連署 顏色有別？

提案罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的團體，疑似有偽造提議書等情事，北檢遂對相關人等為搜索與傳喚，並有多人遭保釋與限制住居。若連結先前遭偵辦的案件，幾乎皆為罷綠委人士，這不免讓人懷疑檢察官是否有顏色之別？

針對幽靈連署書，會涉及刑法第二一○、二一六條，即法定刑為五年以下有期徒刑的「偽造與行使私文書罪」。又若因此洩漏他人隱私，亦會觸犯個人資料保護法第四十一條，法定刑亦為五年以下有期徒刑的「侵害個資罪」。至於此等罪名雖非重罪，但是否會因幽靈連署書之人數多，致依據刑法第五十一條採數罪併罰，而可累加至最多三十年有期徒刑？因在涉及偽造文書之場合，若是基於同一犯意，且反覆為同種類之數行為，於法律評價為「包括一罪」，此在學理上稱為「集合犯」。故在涉及幽靈連署之場合，即便有多份死人連署書，仍只能以一罪論。

而依據刑事訴訟法第二二八條第一項，檢察官知有犯罪嫌疑，就應開始偵查。尤其不論是偽造文書罪還是侵害個資罪，皆屬非告訴乃論之罪；這代表就幽靈連署而言，檢察官不能以未有人告訴或告發，即免除主動偵查之責任與義務。

惟須注意的是，此等犯罪乃以「故意」為限，則是否一有死人連署即成立犯罪，就有疑問。或許是否有「故意」，可以幽靈連署書之人數多寡為判定；但到底要多少，才能算是「故意」？卻又成為問題。尤其是死人連署的樣態繁多，到底是因連署後死亡，或屬格式錯誤，抑或是有意為之，最終的那把尺，實取諸於執法者的內在意志。

因「大罷免」而遭大規模搜索，甚至遭檢方聲請羈押者皆為藍營人士，確實會讓人感覺法律天平是否傾斜一邊。而可以合理化的理由，或在於幽靈連署書之人數過多，顯示是有系統性、計畫性的偽造，自不能等閒視之。惟所謂「多」，到底是多到何等人數？卻又是疑問。較之過往，死人連署相當或更甚者，是否皆有遭強力訴追，實也耐人尋味。尤其屬綠營的罷團，若亦有相同人數的幽靈連署，檢方到底有無啟動偵查、搜索甚至聲押？抑或僅以「無心之過」或「格式有誤」等為忽視，恐都須受到最嚴格檢視。

雖依法官法第八十六條第一項，「檢察官須超出黨派以外，維護憲法及法律保護之公共利益，公正超然、勤慎執行檢察職務」；但檢察體系乃屬法務部轄下，總有理想與現實的落差。大罷免的幽靈連署問題，就算檢方無政治考量，卻也難免讓人有所質疑。

因此，為釐清質疑，不論有無主動告訴或告發，檢方只要得知有死亡連署情事，應無分藍綠立案調查。搜索甚至是羈押等強制處分，因對人權侵害極深，被告亦可能被貼上有罪標籤，就不應為偵查的最優先手段；故檢察總長實有必要就何種情況必須作出搜索、聲押或保釋等強制處分，畫出一條清楚界限，唯有如此，方能藉由檢察一體來保障人權，更可免於看顏色辦案之指摘。