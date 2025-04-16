回歸專業 終結雙語政策迷思

歷經多年爭議，教育部長鄭英耀日前宣示將調整雙語政策方向，不再強制中小學實施跨科英語授課，轉而聚焦英語課程全英教學。此舉雖是對過往政策失當與盲目追求績效的反思與行動，然要全面導正仍需更深刻反思與檢討。

教育部的政策調整，再次證實雙語教學上路以來的亂象並非空穴來風，過去幾年，在民粹加持與經費裹挾下，各地方政府為追逐光鮮亮麗的口號與不切實際的數字績效，導致造假成風、形式主義泛濫，衍生國文教師甄試以英文面試，各科教師聘用輕忽學科專業等諸多荒謬現象，嚴重影響學生權益，對向來重視教育品質的台灣中小學來說，教育部、地方政府如此輕率與不負責任，令人不可思議。

而就在教育部務實面對錯誤政策之際，作為雙語政策的發源地，台南市卻又反其道而行，力推教師「課室英語能力認證」，不分學科的教師忙於錄製教學影片接受審查，壓縮老師專業自主，干擾正常教學節奏，嚴重影響學生學習品質，正是政策異化的最新例證，教育官員為迎合首長錯誤政策，不惜以績效主義與數字管理戕害學生適性學習，也正是錯誤政策尾大不掉、乃至亂象叢生的關鍵。

國家語言政策攸關國族認同與人民情感，雙語政策自本質上存在嚴重的戰略錯誤。就算回到教學層面探討，教育部無視中小學主客觀條件，無視缺乏完整配套措施，執意在中小學強推雙語教學，導致學科與英語教學雙貧乏，英文程度跟不上的孩子，只能成為教室裡的客人，長此以往，必定嚴重侵害國教公平與品質，錯誤政策之危害已到了必須徹底檢討的地步。

無論從教育理論或教學原理觀察，全面推動且不斷要求以英語作為各科教學工具，不僅難以達成政策宣稱的提升英語力，還可能適得其反、提早抹殺孩子學習英語的興趣，甚至連帶葬送其他學科的基本學力，簡直本末倒置、得不償失。

依此，教育部的政策轉向雖具正面意義，然其所謂「英語課全英教學」，並宣稱截至今年二月底，全國中小學已有二六七九所學校英語課採全英語授課，實施比率將近七成云云，不免讓人質疑是否又是績效主義的借屍還魂？

教育難以速成，一味追求績效主義反而可能傷害學習品質，包括英語課在內的所有教學都應以專業為本，相信本土的中小學英語師資有足夠專業進行英語教學，也必然會依學生能力與課程需求，採取最有利於學生學習的教學方式，官員執著所謂「最大程度的英語教學」，實乃畫蛇添足、庸人自擾而已。

毫無疑問，當教育成為政治表演的工具，受害的就是教室裡的學生，而當學生英語力與基本學力陷入雙貧乏的窘境，政治人物念茲在茲的國家競爭力又要如何提升？十年政策亂象，政府治理與教育施政當引以為戒，此刻，教育部既然有心徹底檢討，實不應再次陷入所謂「最大化」的口號泥淖，讓教學回歸教師專業判斷，是真正終結錯誤政策的第一步。