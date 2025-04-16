科技．人文聯合講座／專門替菁英分子設想的教育

幾年前我教過一個高中生，好不容易將他課本裡的生字教會了，他在學校的英文考試成績仍然不好。我看了他的考卷，發現考卷中有很多他不認識的生字。我當時覺得很納悶，因為我在讀師大附中的時候，我們的英文考卷中沒有我們不認識的字。師大附中當初收的學生都是不錯的，英文考試卻沒有那麼難；我的學生念的學校不是頂尖學校，為何考得這麼難？

這幾天，我陸續發現很多國中生在學校裡英文考不好，其中一個重要原因是，考卷中有好多不認識的生字。有一位國中生問他老師，為何要如此？老師說，他就是要鼓勵大家自己設法多讀課外讀物，增加英文生字。我的學生發現他的班上有一位同學考得非常好，乃是因為這位同學的父母英文都很好，而且請了家教替他補習。

我發現數學教育也有這個問題，很多莘莘學子好不容易、很認真地將課本的題目都會做了，學校的考試卻有很多「素養題」，學生必須花很多時間閱讀考題；考題中往往會有一個表格，很多學生因為搞不清楚題目的意思而考不好。

教改有一個很重要的口號，我要在此提醒教育界官員，那就是「快樂學習」。其實我們都知道，對孩子而言，學習總不是一件很快樂的事，遠遠比不上遊玩；但是學習也絕對不應該是一件痛苦的事。家境不夠好的學生，實在無法應付那種充滿生字的英文考卷，也不能應付那些數學「素養題」。對他們來講，考試帶來的是挫折和痛苦。

為什麼老師要折磨學生？我卻是非常同情老師的，因為他們是被迫如此做的。要知道，以「國中教育會考」為例，會考的級分只有七級，如果考的題目不特別難，就會有很多考生高分而且同分。會考原來的用意是「免試升學」，誰都知道「免試」是假的，考試才是真的；對出題的老師來說，考題不能沒有難題，否則頂尖高中無法選拔他們所要的學生。所以大家不妨看看每一年會考的英文和數學題目，對我而言，這些題目都相當難。

希望教育部官員正視這個問題，當前我們面臨少子化的衝擊，教育部有一個重責大任，那就是要使得全國學生都對學習不感到痛苦。如果一個孩子很認真地讀書以後，卻仍然考不及格，他一定會對自己失去信心，或許認為自己將來不可能找到好工作。

我國有很多孩子很認真地念書，但無法進補習班，父母又無法替他們找家教或親自教他們；教育部有絕對的責任，使他們對學習不感到痛苦。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）