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政治退出校園 因黨而異

聯合報／ 李國朋／大學兼任助理教授（高雄市）

日前中山大學移除校園罷免文宣，引發學生不滿，批評「侵害言論自由」。教育部長鄭英耀竟說「這是學生的言論自由，公民活動應該給予尊重」，引發各界譁然。言下之意，在校園配合執政黨的政治操作，宣傳罷免在野黨民代、甚或擺連署攤位，也算是「言論自由」？那過去民進黨在野時高喊黨政軍退出校園，又該作何解釋？

倘若可以在校園堂而皇之的為罷免設攤，那未來可否在教室插旗為特定政黨候選人助選？老師可否在課堂上公開要求學生罷免或支持特定政黨的民代？因為這都是該被尊重的公民活動及言論自由。

過去民進黨在野喊得震天價響的「政治退出校園」，為的是阻止擁有「資訊不對稱」優勢的執政黨在校園內進行政治活動，確保學生的思想不被單一政黨的宣傳所左右，以保護純真學子能在一方學術淨土上學習成長。這不是要壓制學生的公共參與，而是希望學生能在相對中立的環境中，自由探索與形成自己的價值觀，而不是被政黨的洗腦話術所綁架。

如今民進黨成為執政黨，將自身的宣傳形塑成學生公共參與的自由權利，正是意欲獨攬權柄、打壓反對勢力的雙標謀算。身為教育界的大家長應是全國師生道德良心的楷模，不但不能挺身對抗政黨宣傳勢力，還奴顏卑膝為執政黨塗脂抺粉，令人不禁感嘆世風日下，人心不古。

校園 罷免 言論自由

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