罷免入校 教長還適任？

對於大專院校學生在校園內設立罷免攤位事件，沉寂多日的教育部長鄭英耀終於表示，這是屬於學生的言論自由和公民活動，只要不涉及詆毀或危及公共安全，都應該給予尊重。

對於「校園行政中立」，堂堂的教育部長竟然是如此的曲解，著實令人氣憤！

眾所周知，不管被罷免的對象是屬於哪個政黨，只要涉及「罷免」就一定會有特定的政治對象，那就絕對就不會只是單純的言論自由或公民活動；而且設攤學生裡頭若有已成年且加入特定政黨者，那更是政治活動無疑。

身為教育部長，連請罷免團體將設攤地點移至校園外的勇氣也闕如，為了特定目的，不僅葬送了自己身為部長的文人風骨，更賠上了台灣自以為傲的民主，讓台灣民主開倒車。而且這樣的「校園行政中立」一旦定了調，等同是縱容罷免攤位進駐到校園，從此以後校園將不再是乾淨的教育場域，更有可能會淪為特定政黨上下其手之處，對涉世未深的廣大學生進行洗腦活動，其影響之深遠，絕對遠遠超乎我們的想像。

民進黨的先進們努力了幾十年，才讓黨政軍全面退出校園，讓校園成為「行政中立」的教育場域。如今民進黨政府為了大罷免的一己之私，卻不惜親手將其摧毀，相信曾參與、疾呼過黨政軍退出校園的民進黨先進們，也會憾恨不已。

「權力使人腐化」，只能說現在的民進黨為了自身的權勢，已走上當年國民黨最為人不齒的老路。對於這樣的政府、這樣的部長，民眾又能有何期待呢？