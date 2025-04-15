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台鐵高鐵調價要勇氣更是機會

聯合報／ 賀陳旦／交通部前部長（台北市）

在卅年沒調票價後，行政院終於同意台鐵自六月廿三起提高票價；同時，據聞電價不漲，高鐵會趁此先調票價。我們怎麼看待兩波票價檢討呢？

首先，卅年遲到的台鐵票價「可賀」卻難說「可喜」，因為檢討票價的邏輯卅年還是老套；營運者從「局」變成公司，卻沒有更企業化的目標；更可惜、也最可惡的是，「乘客」還是沒放進審議思考中！看不出遲到卅年的調整是想改善什麼。

傳統票價的檢討提審兩方只在成本面攻防，所謂的票價不過是會計帳上政府願承受的虧損底線。所謂調整方案，卻沒有調價目標。新票價要多久能彌平債務？經常性赤字要如何填補？都沒有公開說明。

更遑論應該是票價調整的核心：運輸目標。這次票價調整在最重要的通勤市場會加大多少百分比？對東部和支線近乎獨占的旅遊又會提高多少？整個台鐵運務在「減碳淨零」方向會有什麼新進步？現在以特別預算支應的TPASS將屆期，會不會延展，用什麼名義（或法源）編列經常預算？

嚴格來說，沒有明確的運輸目標，根本就不該調整票價。卅年後准許票價調升，不應該被當做幫台鐵公司財務紓困，而應該是政府對終於設置的公司，責求其營運績效。不然，為什麼要成立公司？

高鐵公司自來就是商業組織，績效是它的責任，調票價是維繫績效的關鍵。對近年來幾乎獨占城際運輸的高鐵公司，我們還要期待績效怎麼調整票價呢？或許不是利益最大化，而是服務合理化？

高鐵有技術優勢可也是昂貴的服務，世界各國都當做國家最重大建設；但我們好像沒那麼慎重，不論建設和營運，政府一直要求「照顧」地方，加設車站和各種福利性票價，打亂了高鐵做為頂級交通服務應有的內容。

這兩年又以「延伸」為名，進一步擠壓台鐵通勤市場，讓人更看不懂政府要怎麼定位高鐵的服務。

台鐵提供國民基本交通需求，由於公共性高，政府會補助，乘客掏出的票價不必然要涵蓋全部成本。台鐵審議票價，關鍵在決定政府補助額度，以便擴大運量。

相對的，高鐵回應國民交通高端需求，用優異服務爭取最適票價；調整票價沒有補貼的複雜因素，卻有票價內容適宜性的考慮。目前過於照顧性的優惠（例如商務車廂對銀髮族的折扣）應該逐漸退場，同時為了紓解尖峰壓力，高鐵公司應仿航空公司推行季節性差異票價，用精準的客製化票務，擴大調整票價的績效。

可以說，台鐵調整票價目的是政策性擴增乘客；高鐵調整票價是合理化票價，提振商業績效。

交通部藉台鐵票價檢討，應該把TPASS擴大並法制化，成為國家公共交通的長期補貼。台鐵因穩定財源可以拓展運量；高鐵在商言商，擺脫福利照顧，全力打造優質品牌。

高鐵若近日提報票價調整方案，交通部正好可接連審視兩個國營軌道系統的運輸定位，從而為台鐵補貼法源鋪路，並協助高鐵袪除政治「照顧」陋習。兩全其美，這是政策作多、做好，敬請把握！

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