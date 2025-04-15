科技．人文聯合講座／增添生活樂趣的記憶撇步

從紐約曼哈頓的南街海港順著東河望過去，可看到三座連接曼哈頓和布魯克林的百年大橋，依序為布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）、曼哈頓大橋（Manhattan Bridge）和威廉斯堡大橋（Williamsburg Bridge）。

初訪紐約的人士，一時之間往往無法記住它們的順序。不過，如果使用它們的首字符合成「ＢＭＷ」來輔助記憶，大家很快就能如數家珍：布魯克林大橋（Ｂ）、曼哈頓大橋（Ｍ）、威廉斯堡大橋（Ｗ）。

在學習過程中，人們常常會使用縮寫或口訣來輔助記憶。例如，我們都知道希臘三哲是蘇格拉底（Socrates）、柏拉圖（Plato）和亞里斯多德（Aristotle），但對他們的師生關係總是記不清。

然而，如果以他們的首字符合成「ＳＰＡ」來輔助記憶，我們一下子就能牢記蘇格拉底（Ｓ）是柏拉圖（Ｐ）的老師，而柏拉圖則為亞里斯多德（Ａ）的老師。

出門前默念的口訣「伸手要錢花」，也是利用首字符合成來輔助記憶，提醒我們出門時要記得帶身分證或會員卡（伸）、手機（手）、鑰匙（要）、錢包（錢）及老花眼鏡（花）。

除了使用首字符合成輔助記憶外，有時我們還會反向將一串字符擴充成句子來加強記憶。例如，目前大多數恆星都按照摩根─基納（ＭＫ）系統進行分類，從最熱（Ｏ型）到最冷（Ｍ型）的光譜型別依序為Ｏ、Ｂ、Ａ、Ｆ、Ｇ、Ｋ和Ｍ，我們的太陽型別為Ｇ。ＯＢＡＦＧＫＭ實在很難記，但只要聽過俏皮的順口溜「Oh, Be A Fine Girl / Guy, Kiss Me!」後，想忘都忘不了。

不禁想起八國聯軍的諧音口訣：「餓的話每日熬一鷹」（俄德法美日奧義英），幫助了無數莘莘學子，應付了無情的填鴨式考試。當然，若能花時間透徹理解歷史緣由，自然而然牢記下來，最後收穫必然更多。

當年筆者投考北部高中聯考時，社會科有一考題是填寫武漢三鎮（武昌、漢陽、漢口）的地理位置。山南水北謂之陽，在隋朝命名時，漢陽因在漢江之北而得名，但在明朝時漢江改道，使得漢陽變成在漢江之南。筆者以推理方式填答，忽略了歷史變遷，自然錯得一塌糊塗。

妙的是筆者考前猜題時，正巧也掃過該題型，只是沒辦法如同機器人一般「一條狗走過獨木橋就不叫了」，過目不「忘」。

如今，機器人的記憶裝置愈來愈強大，其記憶管理方式也愈來愈精進；透過網路連線，機器人還能存取浩瀚無盡的雲端資料，也能和其他機器人互通有無。我們的記性與機器人相比，無論是短期記憶或長期記憶，都顯得先天不足後天失調。

幸運的是，人人都有一套輔助記憶的私房撇步，增添不少生活樂趣，而這種小確幸恐怕是當今機器人「一生」無法感受的！（作者為台大資訊工程學系教授）