大罷免淪為權力鬥爭的工具

正值各國捲入川普關稅大戰之際，台灣卻陷入一場由執政黨主導的政治風暴，大規模罷免行動在各地接連上演、立法院議程杯葛造成議事空轉，包括陸配遭獵巫引發寒蟬效應，儼然成為一場白熱化的政治鬥爭。這些行動的表面包裝是行使民主機制，實則赤裸裸地打壓反對聲音，與對權力的貪婪固守。

洛克指出，人民賦予政府權力不是為了被壓迫，而是為了保障生命、自由與財產。當權力背離了這個初衷，政府不再是人民福祉的守護者，而是壓迫與分裂的機器。一旦民主淪為權力的工具，以罷免為名行鬥爭之實，人民內耗、政治風氣惡性循環，絕非台灣民主之福。

罷免制度原是用以制衡民代失職、失德的重要機制，是人民行使監督權利的正當管道。然而，當這樣的制度被有計畫地運用在打擊政敵上，便不再只是單純的民意展現，而成為一種政治鬥爭的延伸工具。民主制度一旦被政黨操作而變質，罷免也就不再是正義的出口，而成了政治清算的利刃。

當執政者以罷免為名、行鬥爭之實，不僅撕裂社會，更偏離民主正道。民眾焦慮感升高，對公共事務的冷感加劇，甚至懷疑民主制度的公平性。許多基層民眾私下表示「投票有什麼用？」這種無力感反映台灣民主機制已陷入信任危機。

漢娜鄂蘭曾警告，極權政體經常利用國家機器來消滅異議者。今天，政黨利用國家資源與媒體結構操弄民意、挑動情緒，將反對派標籤為「國家敵人」而非競爭對手。亞里斯多德早在二千多年前便曾提醒，暴政的特徵之一，就是把敵人標記為國家的敵人，而非政治上的對手。這種做法正是極權的前兆，是民主逐步走向衰敗的開端。

當全球關稅壁壘升高、地緣政治動盪不安、國內經濟復甦乏力、民生物價飛漲、薪資停滯，政府卻執迷於政治權力清算。洛克亦強調「政府的目的是為了人類的福祉」，如果我們見到的不是福祉而是清算，不是建設而是摧毀，那就說明政府已脫離了它存在的正當性。

花蓮是一塊山海環繞、人情味濃厚的土地。這裡的多數居民只希望能平凡安穩過日子。然而，如今政治風暴卻已吹進地方，讓原本單純的土地陷入政治鬥爭的暗潮中；人際的信任與關懷逐漸崩解，百姓之間不再是鄰里，而成了立場上的敵對方。罷免行動結合龐大的行政與媒體資源，已不是單純的人民選擇，而是資訊操控與輿論動員的結果。誰能掌握媒體話語權、主導社群聲量，誰就能塑造民意導向。

當前全球經濟局勢動盪，執政者應為人民謀福利、為社會創造安定，而非將行政資源用於壓制異己，把心力放在權力鞏固上。當政府不再扮演穩定社會的角色，反而親自參與對立與鬥爭，人民將何以安身立命？真正的民主論辯在於「為什麼罷免」；若罷免淪為政治鬥爭的武器，最終受害的是社會的民主素養與制度根基。

我們必須誠摯呼籲執政者懸崖勒馬、停止政治清算。民主需要理性存在與制度的節制。台灣需要的不是更多的政治鬥爭，而是社會理解與信任重建。讓孩子有希望、長者有尊嚴、青年有未來，這是民主應有的目標。

漢娜鄂蘭說：「權力真正的敵人不是反對派，而是濫權。」人民應覺醒，我們彼此不是敵人；我們要的不是挾民主之名的高壓統治，而是能讓人安心生活的台灣。