大屋頂下／賴清德尹錫悅的同與異 解讀《總統政變》劇本

韓國首爾中央地方法院今天開審尹錫悅內亂案，倘其「領導叛亂」罪名成立，可能面臨終身監禁或死刑之判決。

韓國憲法法院判決全票同意尹錫悅彈劾案。由於賴清德與尹錫悅二人的《總統政變》劇本高度雷同，因而尹錫悅及韓國的因果演示，對賴清德與台灣可謂前車之鑑。

尹賴有同有異，先說相同之處：

㊀二人皆處於「雙少數／朝小野大」的困境。尹在總統大選得票四十八點五六％，未過半，且相對於第二位李在明的得票率僅高出○點七三％。同時，韓國國會總額為三百席，尹的執政黨國民力量黨僅占一一○席，遠未過半；而在野黨共同民主黨有一七二席，已單獨過半。另賴清德在總統大選得票僅四十點○五％，遠不如尹；而民進黨在立法院總額一一三席中僅得五十一席，亦未過半。

㊁尹、賴二人對國會多數方均持強硬對抗立場。而韓國國會多數方的制衡較立法院的藍白表現激烈得多，在尹任內韓國國會僅彈劾官員案就提出多達廿九案，可見一斑。尹賴二人皆將國會視為執政最大障礙，於是，尹欲以製造戒嚴來消滅反對黨及國會制衡，賴則欲以大罷免來粉碎政黨政治與府院制衡。

㊂尹賴二人皆將國會僵局故意且惡意引向兩韓及兩岸衝突。尹宣布戒嚴時，即直指國會內的反對黨是「親北韓勢力」的「反國家運動」。賴清德則藉由「賴十七條」等操作，對「境內敵對勢力」扣上「中共同路人／在地協力者」的紅帽子；至於大罷免，則已完全異化為「反共剿匪／清除內奸」的鬧劇，把藍委一律指為「立法院內的親共毒瘤」。

以上，因為朝小野大㊀，所以要顛覆國會㊁。因此，尹的宣布戒嚴及賴的發動大罷免，在實質內核上皆可視為「總統政變」。至於㊂渲染兩韓及兩岸敵對，則是用以鼓動民粹情緒的政治槓桿。

看尹錫悅，就更能看清楚賴清德，並觸發了關於憲政民主的兩個深層的弔詭思考。

一、在憲政民主體制下，總統有沒有權力否定或沒收民主？

憲法法庭判決指出，總統即使可宣布戒嚴，但尹錫悅動用軍警破壞國會等憲政機關，企圖阻止國會表決解除戒嚴案，且企圖逮捕重要政治人物，明顯違反總統維護憲法的職責。

尹錫悅觸動的質疑是：①總統有無權力全盤否定政黨政治、國會制衡？有無權力指國會的憲政民主制衡為「反國家運動」？②尤有甚者，總統有無權力不經司法正當程序，逕指國會民主反對勢力為「親北韓勢力」、「朝鮮同行者」？

其實，兩韓關係演化至金正恩在二○二三年宣示「北南（兩韓）關係不再是同族關係、同質關係，而是兩個敵國、處於戰爭中的交戰國關係」後，形同已用「兩國論／敵國論」否棄了「統一論」。金正恩否定了統一，不啻反而穩定了朝韓情勢，兩韓關係已是外張內弛。南韓內部與其說對「韓朝問題」有巨大歧見，不如說只是對「韓／朝／中／美／日」五邊關係的縱橫捭闔有不同的看法而已。

但是，尹錫悅卻惡意撩撥韓朝衝突，甚至有韓國政壇要角實名指控，尹錫悅欲導演謀殺南韓名人並嫁禍平壤，以激怒金正恩，用為實施戒嚴的藉口。

憲法並未否定總統依憲有宣布戒嚴之權。但尹錫悅藉口韓朝衝突，欲以宣布戒嚴來消滅在野黨、終結國會，這其實是「總統政變」，罪無可逭。

回頭看賴清德。罷免原是處理個別立法委員去留的法制。如今的無差別滿門抄斬大罷免，卻是要用廿五％的罷免票（罷免門檻）全盤否定以五十％選票選出的立委所構成的國會多數。試問：正當性何在？合理性何在？

賴清德與尹錫悅異曲同工。他以「賴十七條」等撩撥兩岸衝突，又在街頭以「反共剿匪／清除內奸／消滅紅委」來發動大罷免，意在顛覆立法院的制衡功能，這其實也是「總統政變」。

尹賴二人同樣面對的質疑是：總統有無權力用這種「政變」的手段來否定或沒收民主？

二、在憲政民主體制下，人民有沒有「反對民主／推翻民主」的權利？

在此次韓國政潮中，值得關注的是支持尹錫悅的民眾一直展現高度的熱情與堅強的意志。至宣判前，仍時而出現三成至四成多支持尹錫悅（即反對彈劾）的民意調查。政潮期間，街頭經常出現幾萬至十幾廿萬反對彈劾的群眾集會，熱烈且堅定。

韓國民眾皆知，尹錫悅的操作，是將異議反對者視為國家的敵人，甚且以荷槍實彈的軍隊侵入國會欲以暴力將其解構，意在根本顛覆「憲政法制／政黨政治／國會制衡／民主運作」。但是，尹仍能獲得如此熱情與堅定的支持。因此，就浮現了這個問題：在民主憲政體制下，人民有無「推翻民主／支持獨裁」的權利？

這個問題也存在於今日的台灣。賴清德的操作，也是將異議反對者視為國家的敵人，他也完全不掩藏意在顛覆「憲政法制／政黨政治／國會制衡／民主運作」的陽謀。但是，民調顯示，仍有相當顯著的民意支持賴清德的大罷免，這正是賴清德發動「總統政變」的底氣。

因為，理論上只要有廿五％的民眾支持大罷免，賴就有可能實現「總統政變」。

以上兩個弔詭的命題，皆是民主政治的考驗。

尹錫悅顯然是因南韓整個體制（包括大法官）及多數民意守住了民主的底線，所以他的「總統政變」未能得逞。然而，台灣面臨的大罷免，卻可能被廿五％熱情且堅強支持賴清德及民進黨的民意所挾持，這使賴清德有可能實現這場「總統政變」。

落筆至此，篇幅已盡。只能略論尹賴二人之異。最大的差異是在：尹錫悅面對的是在國家認同上並未撕裂的「大韓民國」，政潮期間，尹的支持者皆持韓國國旗及美國國旗，反而是主張彈劾他的群眾未持國旗，相映成趣。相對而言，賴清德卻是面對一個嚴重撕裂的台灣與中華民國，且他自己就是台獨分子，他的支持者不持國旗。因此，賴清德對憲政民主的威脅與為害，遠比尹錫悅要嚴重得多。

台灣人必須嚴肅看待：尹錫悅若是在「總統政變」的層次，賴清德卻是深刻到「總統叛國」的層次。二人當然大不相同，未可同日而語。

賴清德若大罷免成功，台灣即形同將出現一個廿五％民意力挺的台獨政權。嗚呼，憲政民主、兩岸關係皆不堪設想。

韓國以整個堅韌的民主體制先一步下架了尹錫悅這個「叛亂罪被告」，但不知台灣人民能否化解賴清德的這場「總統政變」？