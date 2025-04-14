科技．人文聯合講座／金融業如何成為詐騙的首道防線？

繼上次Meta帳號遭冒名濫用不久，近日又接獲校內同事Line訊息，內容稱「因網銀額度限制，臨時需要人幫忙先轉帳」，語氣緊急。當下便覺可疑，果不其然，隨後確認該同事的帳號已遭詐騙集團盜用。

詐騙已非遠方傳聞，而是日常一部分。根據警政署統計，去年台灣詐騙案達近三點八萬件，較前一年激增二成九；財損高達八十八億元，增幅達二成一。隨著詐騙手法升級，金融體系已成詐騙金流的主戰場，亦是防堵詐騙的第一道防線。

未來防詐的關鍵不僅在於事後補救，更在於前瞻性的數位風險監控與系統性預警機制。金融業若能成為「智慧守門人」，將不再只是資金中介者，更是社會信任與數位安全的守護者。

以英國為例，常見的「授權付款詐騙」即為消費者在誤信對方身分下，自行將資金轉帳至詐騙帳戶。二○二三年上半年，英國因APP詐騙損失達二點四億英鎊，僅六成四金額得以退款，且有八成六未通報，顯示實際損害遠高於表面數據。

英國金融行為監理署（FCA）在去年發布報告，指出目前金融業防詐五大缺失：一、過度聚焦商業風險，忽略消費者保護。二、報案與申訴機制不友善，導致處理延誤與用戶挫折。三、詐騙偵測與監控框架仍不成熟。四、對人頭帳戶偵測薄弱。五、對支援弱勢客群缺乏具體做法。

對此，英國從制度層面強化防詐責任，包括要求支付服務業者承擔更多賠償義務，自去年十月起針對APP詐騙設有最高八點五萬英鎊的強制退款機制；並授權銀行在發現疑似詐騙時，延遲付款最長四個工作日，以利調查與主動干預，提升即時詐騙的阻斷能力。

此外，FCA強調落實「消費者責任」精神，要求業者須主動防止預見性的損害，並強化交易警示設計與有效性測試；更透過資訊揭露、強化詐騙行為識別與推廣「收款人確認」制度，打造更具責任感與透明度的金融環境。這些措施呈現出一項明確趨勢：將防詐責任前移、從補救走向預防、從顧客自負走向業者共擔、從技術對應走向制度設計。

反觀台灣，面對日益嚴峻的詐騙威脅，政府亦持續推動制度強化。金管會依據詐欺犯罪危害防制條例授權，於去年底發布「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，規範金融機構與虛擬資產業者在存款帳戶、信用卡、電子支付及虛擬資產帳號管理上，需落實通報、聯防、查詢與返還等四大機制。

更值得注意的是，防詐成效已納入金融業「公平待客原則」評核的加分項目，成為企業誠信與客戶關係的評量依據，象徵「防詐」從單一風控措施，晉升為企業文化與社會責任的核心元素。

面對詐騙從街頭轉進雲端，銀行若仍仰賴櫃員直覺或事後補償，已難應對未來挑戰。金融業防詐轉型須從數據、制度、人力與科技四面同步布局，建立跨行聯防的資訊共享平台，並投入AI分析異常交易、識別可疑行為模型，推進從「個案防堵」邁向「系統預防」。

前瞻地看，若金融業能將防詐設計內建於產品與服務流程之中，如同資訊安全嵌入程式架構，將有望形塑出一個具韌性、可預測且能自我修復的防詐體系。在數位金融時代，守住用戶信任，才是金融業最根本的資產。（作者為中國文化大學法律學系教授兼永續創新學院院長）