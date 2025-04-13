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名家縱論／中美經濟戰爭 誰會面臨最壞情況？

聯合報／ 楊永明

歷史會記住這一周，四月九日美國對中國進口關稅來到百分之一百四十五，四月十一日中國反制美國進口關稅百分之一百廿五，各自的進口關稅達到歷史最高水準，這已經不是單純貿易戰，而是兩大強國權力對抗的經濟戰爭。這一周的美國和全球股市歷經動盪，各國企業嚴重不安，對於中美與世界經濟的負面衝擊可能更加擴大。

首先，中美經濟戰對於中國經濟的影響絕對不小，中國對美貿易仍然占整體中國出口的百分之十一，如果加上「中國供應鏈路經國」的越南、墨西哥等國面對川普關稅制裁，實質上對中國出口與貿易的影響會在報表數字之上。

中國正要從世界工廠轉變為先進的製造業和技術超級大國，而國內消費疲弱與經濟放緩是眼前經濟困境，此時中美經濟戰爭可能會造成大陸內部經濟的重擊。此外，中國去年全球貿易順差超過一兆美元，其中近三成來自對美貿易，現受川普關稅影響，能否實現今年百分之五的成長目標將是一大考驗。

但這場中美經濟戰對美國的衝擊卻可能更大。華盛頓郵報指出，即使暫停多數國家對等關稅，但由於對中國採取百分之一百四十五關稅，以及對所有國家百分之十的基準關稅，目前美國平均進口關稅為百分之廿七，是二戰結束以來美國長期維持百分之二點五關稅的十倍。這種高關稅壁壘，會使美國市場與投資環境惡化，很難達成川普希望各國企業大幅投資美國的想法。

此外，因為關稅嚴重影響市場，經濟前景不明確，德意志銀行全球外匯研究主管表示，市場正迅速去美元化，對於美國資產失去了信心，正在積極拋售美國資產，顯示投資者不再將美國視為最佳投資地點。美國目前有三十六兆美債，今年將到期九兆兩千億美元，加上美國今年半年預算赤字一兆三千億美元，使得川普面臨巨大的美債壓力。

美國目前正處於高度不確定時期，經濟政策不確定指數已遠高於二○○八年全球金融危機期間。因此，世界各國正在調整減少美國市場的衝擊，也在減少美國資產的持有，如此繼續下去，川普關稅政策不僅無效，最終反傷害美國經濟及競爭力。

同時，川普正在犯一個錯誤，施行對等關稅也將槍口對準全世界，目前雖然展開談判，但至少是百分之十基準關稅，這會擴大中國的朋友圈，削弱美國在全球地位。例如歐盟與中國本周同意為中國製造電動車制定最低售價的協商，以取代歐盟去年實施的加徵關稅措施，顯示歐盟正試圖降低對中關稅，重建中歐貿易合作關係。

中美經濟戰爭快速升高，像是博弈的膽小鬼賽局，兩輛車朝著對方逆行，首先轉向的一方被視為懦夫，這種博弈設定暗示了風險與獲利的抉擇，也代表中美雙方現在處境，及國際爭霸下的中美經濟戰本質。雖然雙方都表示願意對話談判，但是川普快速升級關稅措施，讓北京確認川普政府並無談判誠意，短期內難有具體進展。

川普過去靠著六次破產經驗重建其川普商業集團，這次川普難道是在重演「破產–重建」模式？但如果美國破產，聲譽信任受損，債台高築的美國，中美貿易停滯、各國與美貿易大幅減少，川普關稅如繼續激烈推動，美國真可能會出現經濟衰退與金融危機。

至於中國從川普第一任發動貿易戰以來已經汲取教訓，且對川普可能再掀起貿易對抗準備了很長一段時間。川普認為「中國與世界都離不開美國市場」，但難道美國能離開中國市場嗎？美國能不依賴中國商品嗎？誰會面臨最壞情況的答案已經很清楚了！

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）

川普 經濟衰退 美國

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