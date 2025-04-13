大屋頂下／「脫中入北」的政經效應 可怕的賴清德脫中入美

賴清德在民進黨中常會表示，他贊同在經貿投資上走向「脫中入北」。這可視為他在兩岸戰略上的再次體系化、固化與公開化。

加入了「脫中入北」這個概念後，賴清德的兩岸戰略呈現的新體系是：

一、在政治上，「兩岸互不隸屬」，「中國是境外敵對勢力」。亦即，中國是敵人。

發展至此，賴清德不啻以習近平為境外敵對勢力，以蔣介石為境內敵對勢力。他手中的匕首搆不著習近平及中華人民共和國，卻猛捅蔣介石及中華民國。這樣的意識操作出現在當下的大罷免中，這條路要如何走下去？

二、在經貿上「脫中入北」，兩岸走向切割、脫鉤、斷鏈。此一概念啟動後，效應不僅在經貿面，也必然引伸至政治面。

回頭來說「脫中入北」。

一、「立足台灣／布局全球」是一貫國策，賴清德最近在玉山論壇表達的「西進／南向／北合／東拓」亦然。如此，「入北」若只是指經貿投資可由「西進／南向」再轉「入北」，即指向「北方的」美國、日本、歐洲，當然也是「布局全球」的思考。

但是，現在「脫中入北」這個概念，是否要將「布局全球」改成「脫離中國的布局全球」？

二、兩岸經貿關係必須「去風險化」是國人共識，但是否要走到「脫中」的地步？及能否做到「脫中」的地步？卻見仁見智。中國是「世界工廠／世界市場」，兩岸一衣帶水，台灣有無可能維持一個「脫中」的經貿體系？

三、兩岸經貿關係須有「去風險化」的意識，但是必須做到公開宣示「脫中」的地步嗎？兩岸政治關係也須有「敵我意識」，但必須做到公開宣示「中國是敵人」的地步嗎？在兩岸關係中，還有沒有「能做不能說」的戰略考量？一旦說出口，兩岸「敵對」固化，雙方皆失騰挪的空間。

蔡英文把話說到「依據中華民國憲法及兩岸關係條例處理兩岸事務／中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並未說「中國是境外敵對勢力」；李登輝也只說到「脫古改新」，未說「脫中入北」。但賴清德已無「話留三分」的意識。

四、「脫中入北」其實就是「脫中入美」。因為，對賴清德來說「北就是美」，他的主要思維是要維持美台的政治聯結，而欲以經貿關係為路徑。

但是，在經濟面，美國正在作的是在全球概念下建立「ＭＡＧＡ供應鏈」，例如在半導體方面就是拆解並取代「台灣供應鏈」，「脫中入美」的下場就是被美國全部吞掉不吐骨頭。何況，除了自殺式的「半導體供應鏈」全鏈移美，賴清德的「台灣投資美國隊」還有什麼把戲可玩？

另在政治面，台灣一直難以擺脫「世界最危險地區」的戰爭陰影，誰會喜歡在「美國刺蝟／地獄景象」上投資？這一盤棋，可說正是美國「以協助台獨脫中為誘惑／以台灣被美國挾持為目的」的政治操作，台灣勢必被美國裹脅逼迫到窮途末路。

「脫中入美」，即形同自命台灣為美國的第五十一州。政經兩方面皆與中國決裂，政經兩方面皆外包給美國。這將是台灣在經貿面的最惡劣後果，也是台灣在政治面的最惡劣後果。

若非喪心病狂，怎會有此妄想？

這一場川普風暴，已將賴清德與賴政府的虛弱無能呈現得纖毫畢露。限於篇幅，本文只談一個很細微的角度，已可一斑窺豹。

大家都看到了，自始至終，賴清德就巴不得要將經濟部長郭智輝藏起來。

三月六日，賴清德與魏哲家為台積電投資美國開記者會，竟然未見郭智輝陪席，簡直匪夷所思。會中賴清德表示，總統府對台積電與美交涉過程皆有預聞，但會後郭智輝卻公開表示經濟部在過程中未參與亦未被告示。這個場景顯示，總統府繞過了經濟部來操作此事，郭智輝被晾了起來。

到了四月一日，甚至發生柯建銘阻擋郭智輝接受記者採訪的怪事。柯建銘用拐杖將郭智輝與記者隔開，並說：「你先進去，不要理他們（媒體）。我來幫你擋子彈，他們要害你。」郭離開後，柯又向記者說：「護航成功，有種來問我嘛！」媒體回問：「總召可以代替經濟部長嗎？」

照理說，面臨台積電及關稅戰這類的重大經貿風潮，經濟部長必然是對內對外的台柱角色。對內向民眾說明政策，對外為當然談判代表。但是，我們的經濟部長卻一路遮遮掩掩、躲躲藏藏。

郭智輝失能，誰來頂替他的角色？

有人建議由蔡英文主持對外談判。但由於蔡英文的身分，這個建議恐怕牽動美中台關係，不可能實現；何況，蔡英文對賴清德的通盤操作是否同意，恐怕更是問題。又有人建議用蕭美琴，且不說她的副總統身分必是障礙，恐怕她也非經貿談判的適格人選。

於是，賴清德指派行政院副院長鄭麗君為談判小組負責人。惟鄭麗君主持鞭屍蔣介石當然藝高膽大，但她自己會覺得適格主持當下經貿危機的對外談判嗎？

對外，無人可寄；對內，無人可託。這就是當下的賴政府。是悲劇，也是笑話。

一場關稅戰，就興「聞鼙鼓／思良將」之嘆。倘若這個場景換成兩岸發生戰爭，那恐將更不堪設想。

試問：賴清德有可能像澤倫斯基那樣親自奔走各國之間縱橫捭闔嗎？一方面困於國際限制根本無處可去，另一方面也囿於賴自身的應對能力。

其實，現在的國際角力，元首親征肉搏已是常態，至少也是外長、部長當面交鋒。但台灣的情況，非但官員上場受到國際限制，以現任外交部長林佳龍的英語能力，恐怕一開口就沒了底氣。這絕不是說英語不好就不是人才，但在台灣今日外交戰場，英語不好不適合做外交部長，卻應是當局用人的基本考量，也是林佳龍應有的自知之明。

日前傳出吳釗燮與林佳龍一同赴美交涉，後來林佳龍的名字卻告消失，恐是怕反成累贅。

蜀中無人，這只是川普風潮所映現出的賴政府的一個非常小的側面。如今賴政府的班底，炒作台獨的高手如雲，但要面對當下的國際風潮卻只能面面相覷。現在賴政府最紅火的旗幟人物是柯建銘，以這般品相的政治班底，或許操作大罷免還能虎虎生風，但若要迎對丕變的世局，恐將是一路走到黑了。

賴清德將「政治上以中國為敵人／經貿上以脫中為目標」的兩岸戰略體系化、固化與公開化，這是自己刷油漆將自己刷到牆角，這是自殺。

「脫中入美」，愚昧莫甚於此，凶險莫此為甚。