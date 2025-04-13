聽新聞
0:00 / 0:00

大屋頂下／「脫中入北」的政經效應 可怕的賴清德脫中入美

聯合報／ 黃年

賴清德在民進黨中常會表示，他贊同在經貿投資上走向「脫中入北」。這可視為他在兩岸戰略上的再次體系化、固化與公開化。

加入了「脫中入北」這個概念後，賴清德的兩岸戰略呈現的新體系是：

一、在政治上，「兩岸互不隸屬」，「中國是境外敵對勢力」。亦即，中國是敵人。

發展至此，賴清德不啻以習近平為境外敵對勢力，以蔣介石為境內敵對勢力。他手中的匕首搆不著習近平及中華人民共和國，卻猛捅蔣介石及中華民國。這樣的意識操作出現在當下的大罷免中，這條路要如何走下去？

二、在經貿上「脫中入北」，兩岸走向切割、脫鉤、斷鏈。此一概念啟動後，效應不僅在經貿面，也必然引伸至政治面。

回頭來說「脫中入北」。

一、「立足台灣／布局全球」是一貫國策，賴清德最近在玉山論壇表達的「西進／南向／北合／東拓」亦然。如此，「入北」若只是指經貿投資可由「西進／南向」再轉「入北」，即指向「北方的」美國、日本、歐洲，當然也是「布局全球」的思考。

但是，現在「脫中入北」這個概念，是否要將「布局全球」改成「脫離中國的布局全球」？

二、兩岸經貿關係必須「去風險化」是國人共識，但是否要走到「脫中」的地步？及能否做到「脫中」的地步？卻見仁見智。中國是「世界工廠／世界市場」，兩岸一衣帶水，台灣有無可能維持一個「脫中」的經貿體系？

三、兩岸經貿關係須有「去風險化」的意識，但是必須做到公開宣示「脫中」的地步嗎？兩岸政治關係也須有「敵我意識」，但必須做到公開宣示「中國是敵人」的地步嗎？在兩岸關係中，還有沒有「能做不能說」的戰略考量？一旦說出口，兩岸「敵對」固化，雙方皆失騰挪的空間。

蔡英文把話說到「依據中華民國憲法及兩岸關係條例處理兩岸事務／中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並未說「中國是境外敵對勢力」；李登輝也只說到「脫古改新」，未說「脫中入北」。但賴清德已無「話留三分」的意識。

四、「脫中入北」其實就是「脫中入美」。因為，對賴清德來說「北就是美」，他的主要思維是要維持美台的政治聯結，而欲以經貿關係為路徑。

但是，在經濟面，美國正在作的是在全球概念下建立「ＭＡＧＡ供應鏈」，例如在半導體方面就是拆解並取代「台灣供應鏈」，「脫中入美」的下場就是被美國全部吞掉不吐骨頭。何況，除了自殺式的「半導體供應鏈」全鏈移美，賴清德的「台灣投資美國隊」還有什麼把戲可玩？

另在政治面，台灣一直難以擺脫「世界最危險地區」的戰爭陰影，誰會喜歡在「美國刺蝟／地獄景象」上投資？這一盤棋，可說正是美國「以協助台獨脫中為誘惑／以台灣被美國挾持為目的」的政治操作，台灣勢必被美國裹脅逼迫到窮途末路。

「脫中入美」，即形同自命台灣為美國的第五十一州。政經兩方面皆與中國決裂，政經兩方面皆外包給美國。這將是台灣在經貿面的最惡劣後果，也是台灣在政治面的最惡劣後果。

若非喪心病狂，怎會有此妄想？

這一場川普風暴，已將賴清德與賴政府的虛弱無能呈現得纖毫畢露。限於篇幅，本文只談一個很細微的角度，已可一斑窺豹。

大家都看到了，自始至終，賴清德就巴不得要將經濟部長郭智輝藏起來。

三月六日，賴清德與魏哲家為台積電投資美國開記者會，竟然未見郭智輝陪席，簡直匪夷所思。會中賴清德表示，總統府對台積電與美交涉過程皆有預聞，但會後郭智輝卻公開表示經濟部在過程中未參與亦未被告示。這個場景顯示，總統府繞過了經濟部來操作此事，郭智輝被晾了起來。

到了四月一日，甚至發生柯建銘阻擋郭智輝接受記者採訪的怪事。柯建銘用拐杖將郭智輝與記者隔開，並說：「你先進去，不要理他們（媒體）。我來幫你擋子彈，他們要害你。」郭離開後，柯又向記者說：「護航成功，有種來問我嘛！」媒體回問：「總召可以代替經濟部長嗎？」

照理說，面臨台積電及關稅戰這類的重大經貿風潮，經濟部長必然是對內對外的台柱角色。對內向民眾說明政策，對外為當然談判代表。但是，我們的經濟部長卻一路遮遮掩掩、躲躲藏藏。

郭智輝失能，誰來頂替他的角色？

有人建議由蔡英文主持對外談判。但由於蔡英文的身分，這個建議恐怕牽動美中台關係，不可能實現；何況，蔡英文對賴清德的通盤操作是否同意，恐怕更是問題。又有人建議用蕭美琴，且不說她的副總統身分必是障礙，恐怕她也非經貿談判的適格人選。

於是，賴清德指派行政院副院長鄭麗君為談判小組負責人。惟鄭麗君主持鞭屍蔣介石當然藝高膽大，但她自己會覺得適格主持當下經貿危機的對外談判嗎？

對外，無人可寄；對內，無人可託。這就是當下的賴政府。是悲劇，也是笑話。

一場關稅戰，就興「聞鼙鼓／思良將」之嘆。倘若這個場景換成兩岸發生戰爭，那恐將更不堪設想。

試問：賴清德有可能像澤倫斯基那樣親自奔走各國之間縱橫捭闔嗎？一方面困於國際限制根本無處可去，另一方面也囿於賴自身的應對能力。

其實，現在的國際角力，元首親征肉搏已是常態，至少也是外長、部長當面交鋒。但台灣的情況，非但官員上場受到國際限制，以現任外交部長林佳龍的英語能力，恐怕一開口就沒了底氣。這絕不是說英語不好就不是人才，但在台灣今日外交戰場，英語不好不適合做外交部長，卻應是當局用人的基本考量，也是林佳龍應有的自知之明。

日前傳出吳釗燮與林佳龍一同赴美交涉，後來林佳龍的名字卻告消失，恐是怕反成累贅。

蜀中無人，這只是川普風潮所映現出的賴政府的一個非常小的側面。如今賴政府的班底，炒作台獨的高手如雲，但要面對當下的國際風潮卻只能面面相覷。現在賴政府最紅火的旗幟人物是柯建銘，以這般品相的政治班底，或許操作大罷免還能虎虎生風，但若要迎對丕變的世局，恐將是一路走到黑了。

賴清德將「政治上以中國為敵人／經貿上以脫中為目標」的兩岸戰略體系化、固化與公開化，這是自己刷油漆將自己刷到牆角，這是自殺。

「脫中入美」，愚昧莫甚於此，凶險莫此為甚。

經貿 美國 賴清德

延伸閱讀

影／崑科大電動車晶片充電樁基地啟用 總統賴清德大讚

黃國昌「人民要當家」明直搗賴清德本命區 和綠同一地點拚場

綠營共諜之亂 周玉蔻籲賴清德做1事：都是前任時代禍事 小心還有大咖

綠營共諜案連環爆 趙少康：賴清德應清黨揪潛伏者

相關新聞

韓應對稀土策略 值得台灣借鑑

隨著川普接連表態要與中國舉行的經貿談判與國是訪問都不得其門而入，中美緊張局勢不斷升級。除了推高雙邊的關稅率，中國方面對稀...

美施壓下半導體業的挑戰

川普近日對等關稅撼動世界，各國恐慌，行政院長卓榮泰昨天表示台美已展開交涉，視訊談判結果是「健康的」，政府會在合理狀況下向...

星期透視／關稅風暴 成藍「地方包圍中央」施力點

川普對台百分之卅二對等關稅衝擊，政府反應慢半拍，四月四日下午閣揆卓榮泰才開記者會宣布八百八十億協助方案，總統賴清德於四月...

大屋頂下／「脫中入北」的政經效應 可怕的賴清德脫中入美

賴清德在民進黨中常會表示，他贊同在經貿投資上走向「脫中入北」。這可視為他在兩岸戰略上的再次體系化、固化與公開化。

名家縱論／中美經濟戰爭 誰會面臨最壞情況？

歷史會記住這一周，四月九日美國對中國進口關稅來到百分之一百四十五，四月十一日中國反制美國進口關稅百分之一百廿五，各自的進...

美予取予求 先談判又怎樣

美國總統川普一度宣布對台灣祭出高達百分之卅二的對等關稅，頓時讓台灣產業界陷入極大的震撼與焦慮。總統賴清德提出了以「零關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。