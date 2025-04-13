星期透視／關稅風暴 成藍「地方包圍中央」施力點

川普對台百分之卅二對等關稅衝擊，政府反應慢半拍，四月四日下午閣揆卓榮泰才開記者會宣布八百八十億協助方案，總統賴清德於四月六日祭出包括對美採購等五大策略，但四月七日股市開盤便重挫三日，反映民間對政府因應策略缺乏信心，直至四月十日川普宣布除中國大陸外、各國對等關稅暫時降至百分之十，股市才又拉高。

雖有一定緩沖期，但政府主要因應的策略卻只能以對美投資與採購為基調向美示好，不願、甚至不敢得罪美國，故當川普放緩關稅操作，政府還喜孜孜認為策略得當，不論是賴總統投書彭博新聞社，或是台灣在美國第一批談判名單中，在滿滿大內宣的操作下，可預見賴政府仍會以類似作法來因應這次「補考」，以鞏固「台美關係堅若磐石」這虛晃的自我滿足，仍不想面對被美方予取予求的現實困境，更不願針對手上台積電、晶片、半導體產業的相對優勢，來搭配硬戰術以形塑軟硬兼施的戰術，藉談判向美爭取最大利益。

反而是國民黨雙北市長蔣萬安、侯友宜、桃園市長張善政及台中市長盧秀燕，除了本身對接在地產業需求，更分別啟動北北基桃市長會議、桃竹竹苗會議與中台灣區域治理平台，國民黨主席朱立倫也召集十五位執政縣市的正副首長舉行聯合對策會議，並提出包括擴大紓困至兩千億、擴大內需產業升級、啟動國際談判開闢多元市場及呼籲總統召開國是會議等四大對策，很明顯，藍軍藉川普關稅衝擊漸研擬出「組合拳」，期待能找到反守為攻的施力點，這「縣市治理救經濟」牌，對藍營也有短中長期的效果。

短期內雖未必能立刻翻轉大罷免與藍軍頹勢，但藉川普風暴強化藍營六都首長串聯，累積政治能量、提早練兵，不只能建構「救經濟」的定位與印象，也能開闢另一戰場，強化黨籍縣市長治理績效，避免綠軍貼國民黨唱衰台灣的標籤，也能漸次抵銷大罷免的衝擊。中期只要能為產業提出貢獻、控制對產業的衝擊，藍營「救經濟、護產業」的印象，除了能對比民進黨政府的順從策略對產業未必有利外，也能與民眾傳統認知「藍營比較會拚經濟」的印象結合，更能挹注「地方包圍中央」能量。

就長期效益來看，只要川普對台軟土深掘，綠營對藍營相關建議仍政治操作或抹紅，「藍營救經濟、綠營大罷免」的印象就會改變對國民黨不利的氛圍，綠營罷免的正當性也會萎縮。

特別是「四大聯合對策」，賴政府若能採納一二，或地方護產業的作為能擴張到更多縣市，藍軍日後再順勢強化組建財經專家團隊，在救經濟上展現有別於政府、甚至更接地氣的作法，不僅能重拾拚經濟的手感外，更能順勢組成影子內閣和民進黨閣員一較長短，「地方包圍中央」的戰線便能擴大，不僅能擋住罷免潮，更能鞏固地方執政並進軍二○二八。（作者為文化大學廣告學系教授）