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美施壓下半導體業的挑戰

聯合報／ 林良陽／高雄師範大學事業經營學系副教授（台中市）
現今國際政經情勢愈發險峻，政府應時刻緊盯世界半導體產業發展態勢。此為示意圖。（路透）
現今國際政經情勢愈發險峻，政府應時刻緊盯世界半導體產業發展態勢。此為示意圖。（路透）

川普近日對等關稅撼動世界，各國恐慌，行政院長卓榮泰昨天表示台美已展開交涉，視訊談判結果是「健康的」，政府會在合理狀況下向國人發布資訊。對於川普而言，眼前得解決急迫的貿易逆差與財政赤字問題，但背後更深層因素應與國防議題相關。

若發生戰爭，沒有鋼鐵產業，無法打造船艦、裝甲等軍工武器；沒有藥品，無法實施醫療行為；沒有先進半導體製造，無法生產高階晶片。相反地，透過關稅談判，美國可確保鋼鐵、藥品與晶片製造，將可提高戰爭持久力。因而川普才會不斷提及：這不僅是經濟安全、更是國家安全議題。

其中，與我國最相關的是半導體產業。雖然以下三件事目前僅是傳聞，但若站在川普立場推敲，為了達成大戰略目標，這些可能是他極力想推動的重大方案：

一、台積電是否能與英特爾合資並進行技術授權？它跟美國企業能否生產尖端晶片相關，英特爾不僅大到不能倒，且重要到不能倒。

二、格羅方德是否能與聯電合併以提高競爭力？主因是中國成熟晶片產業在政府補貼下快速發展且低價銷售，恐成巨大隱患。

三、台灣主要供應鏈是否應到美設廠？台積電能有競爭力的一項因素是：產業聚落形成的完整供應鏈體系。在AI快速發展時代，設法提高美國半導體產業完整性極為重要。

英語有句諺語「抱最好希望，做最壞準備」，政府與相關廠商應思考以下幾件事：

近期來看，首先，政府應邀集相關專家與廠商盡速成立半導體產業緊急應變小組，評估上述方案的可能性。若川普採激進手段，導致市場任一傳聞成真，將對我國未來發展造成程度不一的影響。此特殊小組應關注國際情勢的快速變化，並探究可能的應變與協商方案，以免屆時措手不及！

其次，廠商應重新評估市場需求。它是企業經營最大變數之一，不確定因素高，極不易掌握。在川普關稅政策下，若終端產品價格提升，將影響消費者買氣，導致需求下降，則台積電在各地的巨額投資，是否應重新評估？廠商對市場需求的快速變化須有高度警覺，若決策錯誤，可能帶來難以彌補的損失。

中長期來看，政府應慎重思考我國產業應如何調整。盡管台積電對國家有重大貢獻，但因其高度影響力而懷璧其罪，近年營運身陷大國科技戰的爭端核心，步步驚心。因而，政府應深思以下兩項議題：

第一，我國須強化IC設計產業。它是半導體另一重要領域，引領時代發展，可開創出嶄新應用範疇。儘管我國已有一些企業嶄露頭角，如聯發科、聯詠、瑞昱、創意等，但為了強化產業整體力量，應制定創新政策鼓勵更多人才與資源投入IC設計領域，以提高這些企業在國際上的競爭優勢。

第二，應發展上游材料、特用化學品與設備產業。我國廠商在美方壓力下須到該國設廠，主要因素之一是諸多生產設備與上游材料皆受制於人。為了日後半導體產業更健全發展，應投入更多資源發展這些產業，以取得大幅進展，並降低束縛。

現今國際政經情勢愈發險峻，政府應時刻緊盯世界半導體產業發展態勢，倘若我國半導體產業競爭力下滑，將影響民生經濟與相關產業發展，不可不慎。

半導體 台積電 川普

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