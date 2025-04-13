韓應對稀土策略 值得台灣借鑑

隨著川普接連表態要與中國舉行的經貿談判與國是訪問都不得其門而入，中美緊張局勢不斷升級。除了推高雙邊的關稅率，中國方面對稀土元素實施嚴格的出口管制；川普總統在對等關稅的收放自如，也一如預期的讓全球股市洗了幾番三溫暖。

面對美方來自軍政外交一波未平、一波又起的全面攻勢，中國大陸在日前發起進襲，管制包括稀土在內的出口流程。中國商務部公告了，包括鏑、釔、釤等七種材料，將實施出口許可制。被管制流彈所波及的工業大國，自然將連帶影響其電磁石、晶圓等生產，與戰略物資的軍需供應。

當中國大陸的反制措施一出爐，韓國旋即召開跨部會會議，從貿易進行、工業生產和能源安全面向，評估整體的供應風險；並就稀土的取得，尋求可能的替代來源。更在北京管制措施發布第一時間，即傳出好消息─與韓國有合作計畫的哈薩克境內，探勘後發現有超高存量的稀土礦脈。

面對中國的管制措施，若比照其早先對石墨和鎵的限制，可能需要長達四十五天的審批時間；同時，企業買家也必須詳盡說明其使用範圍與最終的去向。不過，韓國政府認為國內庫存充足，用於電磁石的鏑和合金、螢光粉的釔，庫存足供六個月以上；另有一些稀土元素，則能從其他國家進口。

在過去的五年間，稀土價格起落很驚人，於新冠疫情結束之後暴漲一倍，如今又回到約略價位。也就是說，雖然有來自中國大陸管制出口所影響，但更重要的原因，則在反映晚近需求的疲軟，像歐美國家對電動車進口開徵高關稅，以及各國積極探勘礦脈的預期發展。如果台灣能有健全的情資掌握，與設置投入到期貨市場的國家級基金，則仍有可為之處。

其次，台灣關於稀土元素的回收研究，風氣很熱絡，而國內推動循環經濟的決心，更有來自產官學的長年支持。再進一步，則應該針對風電與電動車生產的國家，擴大分享研究成果的，共同投資在回收稀土的資源連結。

最後，韓國政府的主動因應，包括管制物資的趨勢監測，並與中方保持溝通，以避免有延誤、甚或被拒絕。此外，韓國也加強與美、澳等國合作，並投資在替代來源或稀土回收的應用技術。如何透過公私交誼與非正式管道，來搭上由十四個國家所組成的稀土安全協議，是值得投入的努力面向。

放眼短期內，中美貿易衝突也只會加劇，而中國大陸加強稀土元素等的戰略，除了民間相關生產企業有自主因應外，台灣政府也應採取處置，以積極行動來協助企業生產與軍需物資的順利供應，一起度過難關。