大學染政治味 教育部無能無為？

近日，各公私立大學陸續傳出有學生在校內罷免連署站、收受連署書或進行快閃宣傳，連政治大學也未能避免此「政治」味十足的行為，引起網路熱議。相對於校方多聲明禁止，教育部卻表示，尊重學生表達其意見權利，並指學生在校內活動係屬大學自治事項，宜由各大學檢視其校內相關規定為之。

不久前，元智大學校內一間書店出現大罷免攤位，宣傳要「光復桃園」，外界批評這不是「光復桃園」，而是「輸掉校園」，元智大學態度積極，要求撤除「大罷免」攤位。政大則是有學生在校內設罷免連署站，政治大學也回應，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，學生不能為單一政黨宣傳或反宣傳活動。

除了政治大學、元智大學，台師大、北藝大、清大等校園內，也紛紛傳出有收受連署書的宣傳以及快閃活動。

根據民國一○二年十二月修正的《教育基本法》第六條：「教育應本『中立原則』。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。」這是教育的基本原則，任何從事教育工作者，都該視為圭臬！換句話說，若真有大學校長對此「睜眼裝瞎」，選擇「消極不作為」，其實也是一種「失職」，應該議處！

大學生可能不知《教育基本法》早就規定學校教育應本「中立原則」，但，教育主管機關教育部，以及教育部長，其作為與態度又是如何？可符合教育基本法的精神？

當前政治罷免活動，汙染校園安寧，雖教育部已有所表示，卻是一推給學校，這到底是教育部喜歡「無為而治」？還是教育部「無能治理」校園亂象？

筆者呼籲：一、大學校園是淨土，政治罷免團體，請千萬別進入校園，讓教育人員陷入為難；二、大學教育人員要挺起胸膛，捍衛校園自主，維持教育中立；三、教育部長的態度全民都在看，別讓讓罷免活動闖入校園，引發外界對教育界的反感！