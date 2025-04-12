你心換我心 勿涼了陸配心

四月九日下班回家，發現信箱有一張掛號郵件招領通知，隔天請假至郵局領回，是一張內政部寄來，要求三個月內須補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」通知，否則就會取消身分證。慶幸的是在大陸出生、不到周歲就來台的孩子並沒有收到通知。盡管網路上一片罵聲，幾位陸配朋友早已收到通知，我仍心存僥倖希望逃過一劫，但沒有。

我無法形容拿到通知單的心情：惶恐、擔憂、悲憤…五味雜陳，心中不斷想著，為何這個政府如此不講道理？隨便就可以主宰你的生死？

來台三十年，早已落地生根，誰會想到早已取得的身分證也可能一夕化為烏有。陸配朋友問：當初取得台灣身分證，不是早已除掉大陸戶籍？若當時沒有繳交除籍證明，內政部為何能完成戶籍登記？二○○四年《兩岸人民關係條例》修法規定，國人不得擁有中國戶籍或領有中國護照，但在二○○四年前已經取得身分證的陸配，根本就不該追溯既往，造成人心惶惶，這是嚴重的擾民。

拿到通知單後，打了兩天移民署和海基會的電話皆打不通。我和朋友親自跑了一趟海基會，現場人很多，大家一臉無奈茫然氣憤。工作人員告知如何辦理除籍證明，說是大陸如果辦證不順利，問他們需要台灣什麼資料再寄回去，等辦好了再請親友掛號寄回來，也說雖然在大陸出生的孩子目前沒收到補繳除籍證明通知，最好也先辦。朋友的女兒當時在偏鄉出生，根本沒出生證明，現在不知如何辦理除籍證明，一紙公文下來，如此折磨人，說心中沒有怒氣是不可能的，「你心換我心」一旦涼了，恐怕很難再被捂熱，若說是誰把陸配的心推得更遠，完全是這個不善待陸配的政府。

我煩惱得兩天沒睡好，篤信佛法的朋友傳來「心無罣礙無有恐怖」的字帖鼓勵，但弱勢陸配能不感到恐怖嗎？更擔心早期電腦不普及，家鄉可能沒有存檔，現在忽然要除籍證明，不啻是強人所難。若返回大陸辦理不僅要請假扣錢，不能照顧家庭，更重要的是，辦證件能保證順利嗎？緊急聯繫了大陸家人，大哥翻箱倒櫃找出我以前辦理結婚的相關證件，說隔日到派出所問問看這些資料能否派上用場，我請他務必想辦法幫孩子也辦除籍證明。

陸配朋友雙親都不在了，近年鮮少回大陸，她很擔心如果沒有辦法拿到除籍證明，三個月期限一到就被取消身分證。她悲問，「那陸配來台灣算什麼？這實在荒謬至極！嫁來台灣三十年，養兒育女，繳交勞健保，繳稅奉獻這塊土地，然後有一天公婆對你說，你不是我家人，請你滾回去？然後變成兩岸人球，還有比這更讓人無語問蒼天的嗎？」另一陸配說「我都當阿嬤了，還要搞這個東西」、「當初嫁過來，婆家說，嫁來台灣就是台灣人，生是台灣人，死是台灣鬼，現在連做台灣鬼也要認證！」

陸委會十日宣布，陸配除籍證明有四種狀況可改具結，老實說，這四種狀況根本沒用、更沒保障，要嘛要你永遠不回去大陸，要嘛只適合新二代，且誰知道政策會不會出爾反爾。陸配朋友說，還是想辦法辦除籍證明，但如果政府始終敵視偏見陸配，真能一勞永逸？何況當初受限兩岸政策，結婚不能馬上來台，有不少新二代是在大陸出生，但自幼就在台灣讀書成長工作，當兵繳稅，甚至擔任公職，接下來若是要開始清查這些新二代，那叫這些新台灣之子情何以堪！

來台二、三十年的陸配生活在這塊土地，熱愛這塊土地，在這裡養兒育女，依法納稅，他鄉早已變故鄉，沒有功勞也有苦勞，請政府不要把陸配當成意識形態鬥爭工具。兩岸婚姻無關政治，單純為了愛情和生活，請高抬貴手，放過陸配，放過新二代，善待台灣媳婦、台灣母親。