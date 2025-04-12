拿關稅削減入超 川普比土匪厲害

美國總統川普最近一連串的關稅政策，震驚了全世界。其背後推手總統貿易與製造業高級顧問納瓦羅，最近發表專文，說明川普採取對等關稅主張的原因，除美國貿易入超對手國採取不公平的關稅，各國還大量使用各種非關稅手段，不只壓制美國的出口，還不公平對美出貨，保護自家市場。這些手段包括操縱匯率、加值稅扭曲、傾銷、出口補貼、國營企業、盜取智慧財產權、歧視性產品標準、配額、禁令、不透明的許可制度、繁雜的關稅流程、資料儲存在地化要求，還有許多外國競爭者，仰賴血汗工廠及汙染天堂等。

納瓦羅以上所指係事實，但問題在美國明知這些不公平條件還要大量購買，造成鉅額貿易入超。美國並非笨蛋，而有其不得已的根本原因。美國原是全世界最大生產國，但其內需卻超過生產，每年總資源供需產生的缺口，必須要依靠入超來彌補。

美國內需包括民間消費、政府消費及投資，其中民間消費高占其國內生產毛額（GDP）的比例，近十多年來都高占百分之六八左右，較歐盟國家、日本，都超過十多個百分點，較中國大陸幾超過三十個百分點，可見美國民間消費占GDP之比過高。

再就美國GDP占全球GDP之比，二○二三年為百分之二七點三，高居全球第一，而其民間消費占全球之比更高達百分之三二．但其人口僅占全球的百分之四．美國民間消費之高令人咋舌。

川普總統要削減美國鉅額入超，應從解決根本原因的正道著手，先設法降低民間消費，不再購買那些不合理、不公平的產品進口，美國入超自動減少或解除，那些出超國家也應檢討改進，一切都能合理合法的解決。可是川普不循此途，而採取旁門左道的「對等關稅」政策，威脅其入超對手國。川普還說，他們現在要來談，除非他們每年支付我們很多錢補償過去、現在的損失，否則沒什麼好談的。這種搶錢方式比土匪還厲害。

川普幕僚對川普說，威脅各國加稅後，在與彼等談判時，要其承諾削減對華貿易，各國不敢不從。美國官員霸權到如此程度，令人髮指。

如那些屈從美國的出超國家，對美國做出那樣的承諾，其國內不僅物價上漲，出口減少，經濟成長減緩，失業增加，更喪權辱國，如何面對其百姓。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼直言，川普對等關稅風暴，對美國及全球經濟影響，將比引發一九三○年代世界經濟大蕭條的「斯姆特─霍利關稅案」更嚴重。美國哈佛大學前校長、前財政部長薩默斯也警告，新關稅政策對美國經造成的風險，連普通學生都能理解，國內經濟會因此陷衰退，多達二○○萬人失業。他建議政府重新審視現行路線，及時調整錯誤決策，才有望拯救經濟「大幅恢復正常」。

雖日昨川普突宣布七十五國暫緩對等關稅九十天、獨對中國關稅提高至百分之一四五，只是臨時起意，說不定九○天後又恢復開徵。所以我希望川普能學習蔣經國「知錯必改」的智慧，懸崖勒馬，回頭是岸，放棄對等關稅，改採正道處理問題，為時尚未晚也。