國際公益與美國利益優先的轉折

川普2.0在「使美國再次偉大」與「美國利益優先」的口號下，不斷往外交孤立與經濟保護的方面推出自認對美國有利的措施，不免令世人憶起在國際事務（外交）之處理上，被奉為金科玉律的一段名言：「世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」。

「外交講的是本國的實際利益」這句話，不啻粉碎了理想主義者所懷國際政治應講求公理正義的美好夢想。不過，此話若為真，那又怎麼解釋美國過去長期從事「國際公益」的事實呢？

在二戰之後，美國成為全球第一強權，肩負起領導者角色，制定全球政經體系及其運作規則，並維護此體系之順利運行，而且還慷慨地擔負了提供這些「國際公共財」的高比例費用。雖然仍有不少人士（尤其是站在與美國敵對一方者），明指美國在從事這些國際公益活動的背後，仍是在謀求本身的利益，但多數人士則讚揚美國，認為美國是在善盡全球守護者的職責。

直到近期川普1.0與2.0展現出諸多只顧美國自身利益的行動，所有世人宛如遭到當頭棒喝，被醍醐灌頂般瞬間醒悟，原來每個國家處理國際事務，終究還是在追求自身國家的利益。

平實而論，美國前期重視公益與近期追求自利的做法，雖然看似差異極大，但都不失謀求美國利益之本質；只是主客觀條件已有重大轉變，美國對所追求利益之內涵以及做法，必須有所調整而已。

經濟學認定每個行為者（消費者、生產者、政府決策者與國家皆適用）都想以最小成本追求利益的最大。而所謂利益，除了屬自身的利益，也就是「利己」之外，還包括「利他」予自己帶來在形象、社會或國際地位等精神層面的滿足。只是「利他」的優先性通常被置於「利已」之下，故多在行有餘力後為之。美國在二戰後六十多年期間，國力強盛，樂於以負擔得起的成本積極從事國際公益，除了營造利己的結果，同時也博得全球領導者與守護者的美名。以成本／效益之角度言，此謂之本益比低，故美國「歡喜做，甘願受」。

不過，二○○八年金融海嘯之後，美國經濟實力式微，國際公益之成本漸成難以負荷之重擔；美國遂一方面將國際組織的運作經費逐漸移轉由各成員國分攤，另一方面川普反覆強調「不應讓他國占美國的便宜」，以及「貿易順差國偷走了美國人的工作」，故要求盟國擴增國防預算，或對美支付保護費，並以關稅制裁等措施要脅各國對美國讓利。然而前者使美國對一些國際組織失掉掌控力，決策未必符合美國的利益，川普遂基於對美國不具實益，而掣肘、甚至退出這些組織。

這些變化顯示：美國從事國際公益之成本相對於其已式微的經濟實力而言，是上升了，而實質效益則下滑。基於成本／效益之計較，美國轉以對美國須有實質利益之原則參與國際事務，應不難理解。換言之，這種轉變還是在「以最小的成本，追求美國最大的利益」；只是利益中的「利他」成分，已被完全置之腦後了。至於川普所推出的諸多措施，是否真的會有利於美國，值得存疑之處甚多，世人且拭目以待！