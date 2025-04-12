美予取予求 先談判又怎樣

美國總統川普一度宣布對台灣祭出高達百分之卅二的對等關稅，頓時讓台灣產業界陷入極大的震撼與焦慮。總統賴清德提出了以「零關稅」為起點的談判倡議，試圖化解危機，卻引發農民恐慌，憂心以目前賴政府對美方有求必應，很可能重蹈台灣過去為了與美國洽簽自由貿易協定（FTA），主動開放含有萊克多巴胺的美豬進口，讓國人承受健康風險和削弱國產豬肉競爭力，台美FTA仍始終未得的覆轍。

當前川普給予九十天的對等關稅暫緩期，賴總統宣稱台灣是全世界最早提出因應對策的國家，且已列入美國對等關稅第一波談判名單，對談判信心滿滿；然而民眾在乎的是台灣究竟有何籌碼，能夠透過談判，既滿足美方要求又能保護弱勢的農漁業和傳統產業，讓他們能安穩過日子。

作為長期關心本土農漁業的研究者，謹提出看法：

一，美國長年的貿易逆差，是促使川普祭出對等關稅的關鍵因素之一，問題是台灣總體對美貿易雖然呈現順差，但是對美農產貿易卻是逆差（二十五億美元），加以台灣農產品出口占比不高，對美國當地產業及消費力影響有限，因此對等關稅不應該涵蓋農產品。

二，兩岸關係交惡，驗證過度依賴大陸單一市場確實存在高度風險；同樣的，對等關稅也指明依賴美國市場，亦會受制於美國的經貿政策。既然分散貿易對象確實有助於減輕風險，美國和日本市場亦不該例外，才能維護台灣農業穩定發展。

三，美方認定之非關稅貿易障礙，包括：稻米關稅配額、基改農產進口標示、原產地標示等，尚有許多爭議，不應照單全收；例如目前我國稻米進口係採ＷＴＯ關稅配額措施，美國已是台灣最主要進口國，且美國米價優勢明顯，零關稅將導致台灣稻米產業全面崩解，希望農業部長能信守絕對不會降美國稻米關稅的承諾；至於豬肉產地標示亦有其必要性，原因在於國人飲食以豬肉為主，且外國人甚少食用豬的內臟，豬腳，豬頭皮等部位，故含萊克多巴胺豬肉對我國人民健康的風險明顯高於美國，為了維護民眾的食用安全和選擇權，自然可以有不同的考量，但應提出科學證據才能站得住腳。

四，高科技產業大多是跨國企業，資本雄厚，應變能力強，對關稅海嘯衝擊承受力大；反觀農業和傳統製造業，受到關稅海嘯衝擊大，尤其美國農產品進口若採取零關稅，以其擁有規模經濟以及低成本優勢，將會給本土農漁業帶來致命的傷害，何況其他國家也會要求比照辦理，衝擊更大。

五，台灣水產品輸美包括；台灣鯛，鱸魚，魷魚、鬼頭刀等，重要性和獲利能力不同，對關稅調漲承受力自然不同，政府應經過審慎評估未來性、競爭力、風險等，並提出適當的關稅和應變對策，不能一刀切，以免自斷生路。

六，為應對高關稅障礙和競爭對手低成本壓力，透過科技研發創新帶動台灣農業全面升級，勢在必行。

川普宣布暫緩實施對等關稅，雖然給台灣短暫喘息的機會，卻也提醒我們國際局勢正產生巨變，想要過上安穩的日子，對等關稅談判結果至關重要，民眾應共同來關注！