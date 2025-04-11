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正視地緣風險 我應培養「抗震力」

聯合報／ 陳鈺珊／碩士生（台北市）

近期美中貿易緊張局勢再起，加徵關稅與技術封鎖如同一場延燒未止的冷戰延伸，也讓台灣在高度依賴出口與全球分工的格局下，必須正視「地緣政治經濟風險」的外部震盪，思考如何在巨變中找到轉機。

對小國而言，關稅戰從來不只是大國間的數據較勁，它意味著出口品項被排除、轉單效應減弱、原物料成本飆升，進而導致企業獲利下滑與就業減損。以台灣為例，半導體、電子零組件、高科技設備等產業雖在全球占有舉足輕重地位，但若遭遇美國或中國因戰略調整而提高關稅、設限關鍵技術出口，企業首當其衝。當外部環境難以掌控時，台灣政府與企業如何提升「抗震能力」，強化內部結構與市場韌性，成為關鍵課題。

台灣要從被動轉為主動迎擊，應先做好幾方面準備：首先，必須多元布局出口 市場，降低對單一市場的依賴，發展具附加價值的利基型產業；其次，政策端要提供企業在數位轉型、供應鏈韌性升級方面實質資源與誘因，讓台灣製造升級為「台灣智造」；第三，透過教育改革與再培訓計畫，加快人力資本的轉型速度，讓勞動力更具彈性，能跟上產業升級腳步。

更重要的是，政府與民間應建立有效的風險監控與因應機制，包括即時產業通報系統、跨部會戰略應變中心，以及與企業協作的外部市場變動分析平台。同時，也應強化金融工具的應用，例如利用出口信用保險、匯率避險機制等，為中小企業提供防震牆，避免在全球貿易風暴中首當其衝。

依賴 機制 風險

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