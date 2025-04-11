台灣想「脫中入北」的三大障礙

賴清德總統九日在民進黨中常會表示，台灣的投資應該「脫中入北」，因為全球的北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資，台灣也可藉此進一步與全球北方的民主國家組成聯盟。

然而，此策略仍有三大難以迴避的障礙。

第一，台灣目前的邦交國，不論是依國家經濟總量，還是人均ＧＤＰ，都不能算是經濟發達的北方國家。倘若台灣未來的投資只「看北不看南」，要如何維繫邦誼？

第二，在蔡政府八年任內，政府高舉「新南向」大旗，希望透過擴大台灣與「新南向」目標十八國的投資與交流，達到拓展市場，分散生產基地的目的。不過，這十八國中，除了新加坡、紐西蘭與澳洲等三國，其餘十五國也都難以稱為北方國家，試問，如今政府又說投資要「脫中入北」，那些已經在東南亞砸下重本的廠商，還有多少餘裕可以響應？特別是這波關稅衝擊才剛要開始。

第三，台灣確實有許多亟具國際競爭力的廠商，能夠克服語言、距離、時差與文化的重重隔閡征戰歐美。但，不可否認，台灣仍有不少產業在低毛利中掙扎，中國或東南亞國家的廉價勞力及土地，是他們存活不可或缺的元素。要這些產業前進歐美，恐怕是揠苗助長。

總結而言，「脫中入北」的理想很豐滿，不過衡諸台灣過去的基礎，以及目前的條件，只能說現實還是很骨感。