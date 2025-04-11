入北論讓南方邦誼心寒

賴清德總統在民進黨中常會上表示，全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資「脫中入北」能以自身經濟實力布局全球，如此方可在國際局勢變動中轉危為安。如此排外、刺眼的國家發展論述，真是令人驚駭！

雖然該論述之「入北」，似指將台灣科技產業往所謂「北方民主國家」推動，但台灣的科技產業從生產至銷售端，不需要包括「南方國家」嗎？

在此經濟動盪、台灣產業亟需尋找出路之際，更該「立足台灣、布局全球」，更包容全球、而非更排除其他區域。此種「入北論」隱含著十九世紀日本「脫亞入歐」的幽靈，鄙視周遭區域與民族、自塑尊貴階級，為侵略鄰國找藉口，早為歷史所唾棄。

所謂「北方國家」與「南方國家」，並不是以赤道為界的南北半球國家，而是以經濟開發程度區隔；例如南半球的紐澳被視為北方國家，諸多較晚發展的亞洲、非洲、中南美洲等區域的開發中國家，則視為南方國家（即使位於赤道以北；也包括海峽對岸）。然而隨著經濟文化發展及全球化經濟體系，已很難從過去的偏見去定義哪些國家是「南方」。

以台灣僅存的十二個邦交國而言，除了歐洲的教廷，都是所謂「全球南方」國家。「脫中入北」口號，置我們的南方邦誼國家於何地？在文化與經貿上，我們所處的東亞文化圈、經濟圈，以及長期推動「新南向」的東南亞國家，又是如何的在「入北」概念上被摒棄、被鄙視？

台灣位於不南不北的經濟發展梯度上，台灣產業也在科技與百工百業的長年辛勤耕耘下，各自在全球分工上有不錯的位置及成果。面對美國的關稅政策及地緣政經變局，自應依產業類型與規模，廣結善緣，布局全球，以因應關稅、重組產業夥伴關係，奠定經濟硬實力。台灣的「護國神山」不只是台積電等科技相關產業群，更應盤點「護國群山」，由生技業、農漁業等共同研商所面臨的不同面向關稅影響，既要與所謂的北方國家、也就是歐美等世界體系的「核心國家」合作分工；更要與全球南方國家協力互補，降低關稅衝擊。

除了加強科技與經濟硬實力，以誠信及人道關懷贏得全球友誼、打開市場，也是重要的。數十年前台灣有農耕隊、漁技團，協助友邦；今日，我們亦應對「全球南方」有更多的協助與協力，發揮台灣的國際友善軟實力（如：國際醫療、救災、農漁技術、資訊科技等）；並因友善協力與技術輸出，發掘各地區潛力，進而打開消費市場。面臨關稅戰，更需要與全球做生意，而不是美國單一市場或「北方」投資；產業界應放眼全球，兼容並蓄，以包容法找出各行各業最佳貿易夥伴，而非以排除法倡議「入北」。

「脫中入北」帶有狹隘地域偏見與歧視敵意，會讓全球南方夥伴心寒，如何產業合作、因應關稅戰？盼政府高層別再提了！