川普稅目標 減國債堵大陸

川普暫停對等關稅九十天，將準備談判的七十五國的關稅先降到百分之十；中國大陸關稅調漲為百分之一二五，立即生效。可能是看到美國物價上漲，民意開始抗議，再加上華爾街股市大跌、殖利率一直攀升，所以從善如流；也有人認為他「治國如兒戲」。

從脈絡看得出，川普的打擊目標是中國，策略是聯合其他關稅盟友同心協力。就像一九八五年的「廣場協議」，以美國為首的西方國家聯合起來，要求日圓升值、日本減少出口。

接下來可以想像的是，和包括台灣在內的七十五國談對等關稅，川普政府會要求：

一、貨幣對美國匯率要升值。特別包括台灣在內的前十大出超國，匯率一定要調升到美國滿意的水準。二、加大購買美國百年無息國債。現有的美國有息國債，全部或大部分轉為百年無息國債，台灣現有外匯存底近六千億，其中八成以上是美國國債；貿易大國再買美國長期無息公債。三、各國對中國大陸進口的商品要提高關稅。四、和半導體、ＡＩ有關的供應鏈搬到美國。五、擴大購買美國商品，特別是川普選區的產品。六、消除對美國的貿易壁壘。

這些做法既可增加美國的關稅收入、減少美國的國債、製造業回美國，更可以聯合關稅盟友圍堵中國，讓中國的出口減少。美國跟各國談判達成協議後，基本上這七十五國的關稅都會下降，從原先對等關稅的版本調到百分之十上下；但中國大陸的關稅就是一二五％。

美國國債的處理迫在眉睫，現有國債已超過卅六兆，創歷來新高，每一年要支付的利息接近一兆，國債中有八兆是一年內到期。川普政府急著要找解方，以免利息愈付愈多，排擠正常的公共預算；也擔心國債過高，國際債評信譽不好，影響投資者的信心。分攤各國來買長期美國無息國債，可解燃眉之急，也可以「用新無息國債，換舊有息國債」；這些川普口中「長期占美國便宜」的出口大國，在這時候一起伸出援手。

川普不斷放話警告，現在可以看出來過程只是幌子，重要的是最後目的。

美國的國債一直在攀升，最主要是因為美國的貿易逆差一直在擴大，二○二四年的逆差為一．二兆，全世界最高。美國買了國外的商品就要支付美元，美元支付到國外，美國銀行錢不夠就印鈔票；鈔票印多了，就發行美國國債，買回流通在國外的美元，美國國債是幫政府借錢的工具。美元是國際性的貨幣，也是全球儲備貨幣，世界各國都相信它；長期的「你買我貨、我借你錢」，使得預算赤字攀高、國債擴張。

一九三○年美國胡佛總統簽署「史慕特─霍利關稅法案」，將兩千多種商品平均關稅提高五成。儘管有一千多名經濟學家反對、汽車大王亨利福特為首的很多企業家也反對，認為法案對美國經濟非常不利，但胡佛還是簽署；同時驅逐移民、企業減稅，這也是造成一九三○經濟大蕭條的主因之一。一直到一九三三年起羅斯福總統推出新政，以及日後美國參與二戰，經濟才漸進復甦。加關稅、趕移民的歷史重演，只是人們不願正視歷史教訓。

川普說全世界七十五國來美國談關稅，他們來「舔我的屁股」。但他和歷任總統不同，有決心處理美國的國債，而且也找到了方法。既增加稅收又圍堵中國，美國人看他有魄力，如果成功更名垂千古。美國的強大，全世界沒有一個國家可以打垮它，只有美國才可能打敗自己。