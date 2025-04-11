川普對中政策的三個誤判

川普這類政治人物的特質，用四個字形容最為貼切：外強中乾。看似強悍，實則虛浮。他那一套「嗆聲治國」、「發文外交」的把戲，在國內尚可鼓動群眾，在國際上卻頻頻踢到鐵板。當年對金正恩咬牙切齒地喊打喊殺，最終卻急忙赴板門店與其並肩而坐，一副「兄弟登山、各自努力」的樣子，讓人一眼看穿他的底氣不足。

這種領導風格說穿了就是欺善怕惡；面對弱小動輒咆哮，碰到真正敢撂狠話、敢亮底牌的對手，立刻收斂鋒芒。

這種矛盾而缺乏戰略深度的作風，不只讓盟友錯愕，也讓對手樂見其成。在他任內，美國的國際信譽明顯受損，不再是那個話語一出、全球附和的霸權。

針對目前川普對中政策的破功，從三個角度或可以清楚看出中國的戰略耐力與川普的誤判：

一、中美貿易不是中國的命脈：美國自以為是中國的「經濟要害」，但實際上，中美貿易只占中國對外貿易的約十六％，中國雖會受傷，卻遠未致命。況且許多產業關鍵供應鏈牢牢掌握在中國手中，像稀土、電池材料、精密製造等，美國反而處處受制。川普動不動揚言加關稅，實質上只是「自斷後路」，苦的是美國自家企業與消費者。

二、內需市場是中國的強心針：與其對外求生，中國更懂得向內求穩；龐大的內需市場與逐步升級的消費結構，正逐漸築起一道穩定緩衝牆。中國政府的「韌性治理」在這裡發揮作用，能讓它在風暴中站得更穩，進退自如。

三、川普的「四面樹敵」反讓對手聯合：他一邊挑釁中國，一邊對歐盟、加拿大、日本、韓國全方位施壓，本意是打散各自為戰，結果卻逼出潛在的合作空間。中國加快與歐亞各國建構多邊經貿合作，甚至在ＲＣＥＰ、ＢＲＩＣＳ等平台上穩紮穩打，反而將川普原本要「孤立中國」的企圖變成「孤立美國」的現實。

在當今這個多元的世界，誠信與穩定性才是一個大國真正的戰略資產；川普的治國邏輯偏偏反其道而行，不僅自毀國際信任，更使美國在全球博弈中失去戰略定力。當中國逐漸塑造出「敢戰能和」的國際形象，而美國卻陷於內部撕裂、對外飄搖的泥淖時，誰在上升、誰在下墜？不言而喻。

總結來看，川普式的政治戲劇效果，終究無法長久維繫一個帝國的榮光。中國靠著戰略縱深與制度調節，在風高浪急中穩住船身；而美國若繼續走在一條由民粹與衝動主導的道路上，那麼它的全球領導地位不是被挑戰，而是被自我消磨殆盡。