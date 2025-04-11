90天倒數 台灣沒有樂觀的本錢

川普宣布對等關稅暫緩九十天，雖讓國際鬆口氣，但這本為川普反覆無常的典型決策習性。關稅實施延後，絕對不是結束，台灣完全沒有樂觀的本錢與空間。

川普的第一任期，以對中國的強硬姿態打響貿易戰號角；然而，在二○二○年美中第一階段貿易協議簽署時，川普仍不忘提及習近平是「很好的朋友」。越南曾是最大轉單受惠者，卻旋即成為下一波關稅對象。川普直言，越南占美國便宜比中國還嚴重，不僅將其列入匯率觀察名單，還指控其協助台灣與南韓「洗產地」，對其鋼鐵課徵高達四五六％的懲罰性關稅。台灣當年主動調整出口策略、降低對中依賴，也未獲美國關稅豁免，還成為出超國打擊名單的首要對象。

即使眼前有九十天緩衝期，政府仍須檢視現有籌碼，評估是否能談、如何談。別忘了，爭取美方減免的「萬國朝美」隊伍已有超過七十國，台灣到底「掛幾號」沒人知道。賴政府的「因應方案」：美國想要的產業，我們奉上；美國想賣的東西，我們來者不拒；美國沒想到的採購，我們也主動列好清單。這不是談判，是自首悔改的通報。

民進黨政府在經貿談判上長期毫無策略，折衝樽俎的藝術完全缺席。在軍事與地緣戰略上，美國確實重視台灣；但在經貿方面，商務部、財政部與貿易代表署等單位對台本非友善，台灣不僅在匯率操縱國的觀察名單上，也常因本地法規而遭美方指點。美方對台經貿強硬已非今朝今夕，但政府往往以「台美關係史上最好」來粉飾太平。也因為這樣，縱使開放萊豬進口、天然氣採購長約，甚至是國家戰略資產台積電赴美設廠等，卻幾乎未獲任何對價，曾經夸夸其談的ＦＴＡ、ＣＰＴＰＰ或安全承諾等皆落空。

現政府推出八八○億補貼預算以為因應，卻可能再被美方重擊。當年美國「三○一調查報告」，就曾痛批中國對國內特定產業的政府補貼等扭曲市場的行為。如今台灣突然宣布八百多億紓困，內容如果涉及補貼、低利率貸款、賦稅優惠，恐又被美方扣上「干預貿易」的帽子。

行政院表示將「比照美加墨自貿協定從零關稅開始談」，卻忽略早有ＦＴＡ的加拿大與墨西哥，仍遭美方關稅重擊並反制。台美ＦＴＡ多年毫無進展，如今卻寄望在川普關稅至上的格局中突破，顯然缺乏專業依據。

最大的希望、最壞的打算、最好的準備，應是政府的基本態度；但我們看到的卻是一味迎合、毫無準備的災後應對。希望未來的談判不要再輕掀底牌，否則台灣只能用民生為代價，替政府無牌上桌埋單。