國難當頭 還忙肅清異己

川普宣布「對等關稅」政策，雖然暫緩九十天，但危機考驗仍在；這場災難看似源于國際經濟波動，實則是民進黨多年外交路線崩塌的必然結果。

賴政府上台後宣告「台美關係史上最佳」，川普上任後賴政府親美依賴症加劇，承諾加大對美投資、台積電到美國擴大設廠，先將籌碼奉上，川普卻仍不留情面。

面對川普關稅震動世界，各國領導人急於尋找紓困之道，日本首相石破茂甚至用「國難」形容。當關稅海嘯席捲全島，台股連日跌停時，民進黨仍全力投入大罷免；卓揆邀朝野共商關稅問題，柯建銘卻只關心大罷免，稱「廠商自己要避險」。一場世界級金融危機到來，民進黨眼裡卻只剩下政權；沒有人民，只有肅清異己。

請正視國難，及時止損吧！台灣需要的不是更多政治籌碼，而是一場徹底的價值重構，讓經濟戰勝意識形態狂熱，讓民生福祉高於黨爭私利，只有這樣才能度過關稅危機。早點扯下大罷免這塊治理無能、分裂台灣的遮羞布！