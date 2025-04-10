鐘點外籍看護 一場昂貴失衡遊戲

勞動部最近推出「外籍看護鐘點工」方案，又稱「多元陪伴照顧服務計畫」，本立意良善，欲解決目前長照政策拖不住，以及全職外籍看護逃逸、轉換、休假等因素造成的急迫、臨時或短期照護需求，但這個計畫未臻周全，就急著對外籍看護工推出。

光是目前高價、與重症家庭搶看護來源、比非法外籍看護還貴等問題，已不只讓有照護需求的家庭不滿，更讓台灣本地的照護員不是滋味。為什麼呢？因為除了收費貴得嚇人、加重民眾負擔外，也未能彰顯台籍看護在長照二點○政策下累積的專業技能與語言優勢。模糊台籍與外籍看護的專業區分，讓本地照護人力備感不公。

台灣少子化與老齡化危機下，人民需要負擔得起的照護服務，並應正視台籍看護的價值，而非推出一場昂貴且失衡的實驗。但「鐘點外籍看護」的價格，目前規畫每小時要二百至二五○元，如果請全天，最高每日三五○○元，一個月下來可能要八至十萬多元。勞動部將照護成本全數轉嫁民眾，把看護支出拉抬至豪奢品等級，無視經濟拮据家庭的困境。人民需要的是平價、可持續的照護方案，而非難以維持基本生活的計畫。這樣的政策不僅無助解決照護需求，反讓民眾陷入更深的財務壓力。

台籍看護與外籍看護在技能與服務上的差異顯而易見，勞動部卻未在政策中區分。台籍照護員經過長時間訓練，具備專業證照與語言優勢，理應在薪資與市場定位上反映其價值。然而，「鐘點看護移工」計畫以高價將原在家庭當看護的外籍人力吸收到機構派案，再與台籍看護同時「無差別」做為看護人力來源。

人力也有取得成本與教育成本，但在此計畫中，得以專案聘雇鐘點看護的六家非營利單位，在提供本項照護時是「獲利導向」，讓使用者「全額自費」。不僅如此，勞動部用由重症家庭繳納的「就業安定費」補貼承辦單位的租金、設備與人事費，拿就業安定基金補助鐘點外籍看護聘雇，而非強化台籍照護人力，也沒用於補助服務使用者，等同把重症家庭剝兩層皮；另外，派案台籍看護的私人單位自負盈虧，卻還能以更低價格提供服務。這種政策傾斜，讓台籍與外籍看護的專業區分蕩然無存，也對提供台籍看護教育訓練及媒合工作的照護派案單位不公允。

勞動部應重新檢視鐘點看護移工計畫，回歸社福初衷，聚焦於打造負擔得起的照護體系，讓人民不因經濟能力而失去照護權利。少子化與老齡化的台灣，急需一套公平且實惠的照護藍圖；台籍看護的專業技能與語言優勢是寶貴資產，應受到政策支持與肯定，而非在高價外籍看護計畫下被邊緣化。