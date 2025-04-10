停止大罷免 留芳千秋史頁

大罷免讓社會陷入極端對立，不管誰輸誰贏，靜水流深，都非國家社會之幸。

這一年來的立法院，只有對抗、謾罵、抹黑、抹紅，看不到朝野間有何亮麗激勵人心的論述。當年黨外諸先進們，在立院論述，切中時弊，擲地有聲，也讓他們節節上升至執掌國家大位。於今立法院，不見理性、自制、相忍為國，只像火車對撞，政府官員還提油救火。

川普上台以來，世界動盪不安，護國神山台積電被迫遷美，國家局勢飄搖不定，卅二％關稅，凸顯一味親美的當頭棒喝，這些好像都不重要，只關心大罷免，試問賴總統、卓院長，值嗎？

周遭朋友大選時投給賴清德，選後他們都擔心賴總統剛愎性格。賴總統素有政治潔癖，潔癖要適度，若不能博採眾議，察納雅言，就不是優點。

賴總統一上任就面臨朝小野大的困局，立院又缺個笑面佛幫他分憂解勞，明年九合一選舉不容樂觀。現在千斤萬擔都往他身上靠，若獨自犯愁，難保沒有焦灼情緒，分權納賢方能解憂。

大罷免若無限上綱沒完沒了，可能還會綿延至二○二六年；賴政府執政將一事無成，且兩邊的弦會愈拉愈緊，衝突會愈來愈大，所為何來？盲目、沒有正當性，卻是一場兩邊都輸不起、都沒有勝算的大亂鬥！

「國」是千秋，「黨」是朝夕；賴總統可要看清楚、想明白，權柄興邦，亦能亡邦。要大胸襟、大器度、大智慧化解衝突，朝野和諧，以中華民國總統的高度，宣布停止大罷免。懸崖勒馬，留芳千秋史頁，必能讓賴總統聲望飆漲。

從今日烏克蘭到明日台灣，川普攪亂了一池春水，實質上有多少乾坤與智慧？哀哉！台灣的命運要寄託於一個獨夫之手乎？道義誠信放兩旁，美國價值的淪喪，盟邦分崩離析，美國已日益喪失世界共主地位。短多長空，川普只看到有形利益，卻沒看到無形損失，反噬的苦果拭目可待。

「高築牆，廣積糧，緩稱王」，老二哲學的大戰略。大陸靜待十年、廿年後整體國力的再提升，屆時以經濟實力為後盾，倡導多極化的穩健秩序。川普是天上掉下來的禮物，促進大陸更國際化、合理化，後勢可期。

強鄰壓境，機艦繞台，大陸要武統台灣只剩一步之遙、一念之隔。和平無價，一旦染紅，那是幾代人也化解不了的仇恨。五千年的中國文明價值，是中國可以傲視美國，而美國無法匹敵的無價之寶，也是炎黃子孫共同的光榮與驕傲。

美國國家利益優先，台灣只是美中抗爭下的籌碼，只能是精神上的支持。抗中傷台、和中保台，若沒有兩岸和解共存，就沒有台灣持續的和平與繁榮。台灣篳路藍縷才有今日得之不易的成就，要格外珍惜，不容毀之於一旦。在這風雨飄搖中，是危機也是轉機，期待大有為政府，以大智慧引領台灣邁向康莊大道。