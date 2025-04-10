面對川普 我要挺直腰桿

川普的對等關稅政策，表面打著公平貿易的名號，實際上卻是赤裸裸的經濟民族主義。許多人以為這是中美的戰爭，但事實是：這場關稅風暴已經掃到我們。

台灣長年與美國有緊密經貿往來，是全球少數在半導體、精密製造有戰略地位的國家。川普如今強推對等課稅，台灣出口會立刻受到衝擊，最先受苦的將是中小企業與科技供應鏈，而美國企業與消費者也不會好過。

我們不該再自我安慰「台灣只是無辜的小國」，因為在這場強權政治裡，沉默就是默許，軟弱就是犧牲自己換取別人的利益。

作為公民，我認為台灣不能只是被動因應，更應展現三個態度：

一、對等關稅不是天條，該談判、也該反擊。台灣可以選擇有策略地限制部分關鍵技術出口，提出明確的談判條件，讓美國知道，對我們不公平，就會有對應成本。

二、我們有價值，也要讓世界知道我們的價值。台灣不只是晶片工廠，更是自由與穩定的力量。我們應透過國際媒體、甚至與美國企業聯合，讓決策者知道：台灣不是可以被輕易放棄的盟友。

三、要尊重，也要被尊重。我們珍惜與美國的合作，但不等於屈從，友誼不是單向承擔。主權不只是國旗國號，更包括在全球市場做出自己選擇的自由。

在面對不對等的世界時，我們更需要清醒的理性與勇敢的底線。這不只是產業的生存，更是國家的尊嚴。

台灣可以小，但不能不挺直腰桿。