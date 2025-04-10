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一開盤川普推文「買進大好時機！」3小時後美股史詩級暴漲

賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

川普宣布90天「暫停關稅」 美財長：沒報復 就有獎勵

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一味討霸權歡心 台淪邊緣人

聯合報／ 彭士剛／文字工作者（屏東市）

美國總統川普宣布對等關稅的前三天，日韓與中國大陸舉行經貿部長會議，大陸媒體當時稱「三國同意一致對沖美國對等關稅所帶來的衝擊」，雖遭日方打臉，然而不可否認的是，日本與大陸在三月舉行多場高層會談，明顯就是為應對川普對等關稅。無論中日韓是否達成共識，但已成功引起川普政府重視。就在對等關稅即將實施、各國紛紛提出與美方談判之際，川普將日韓視為優先談判對象，兩國團隊已飛往美國洽談協議。

反觀台灣，三月初台積電宣布對美國擴大投資一千億美元，將先進半導體製程移至美國，當時賴總統表示，此項投資讓全世界看到台積電扮演關鍵角色，讓台灣成為世界焦點，賴總統還強調，沒有來自美國的壓力。結果賴政府對川普一味輸誠，換來卻是百分之卅二的對等關稅，賴政府的應對策略就是繼續跪，賴總統「不報復」、「零關稅」、「大採購」等策略，繼續把台灣僅存不多的牌獻給川普。然而台灣何時能與美國談判，至今仍未確定，至於川普後續是否還要對台灣晶片課徵關稅，更是未定之天。

台灣面對川普霸權被軟土深掘而無計可施，根本原因還是賴政府死抱「聯美抗中」思維，導致台灣遲遲無法與大陸改善關係，使台海陷入兵凶戰危局面。隨著大陸持續壓縮台灣的安全空間，台灣只能更加親美甚至倚美，導致台灣面對川普不合理的關稅威脅，喪失閃轉騰挪的空間，只能含淚照單全收。

隨著川普持續揮舞關稅大棒，美國的盟友如日韓及歐盟，都在積極改善對中國大陸的關係來對沖風險。而賴政府執意追求「台灣價值」，無意改善兩岸關係，對於川普的種種不合理要求任其予取予求。台灣手中的好牌，一是先進半導體製造能力，賴政府已拱手送給川普；二是雄厚財力，加大採購美國軍備、農產品、美豬美牛，賴政府也盡力滿足。賴政府若持續無底線讓渡台灣的核心利益來討川普歡心，讓台灣無牌可打，下場就是淪為牌局的邊緣人。

台灣更為聰明的做法，還是要改善兩岸關係，降低軍事對抗的風險，甚至加強與大陸的經貿交流，並爭取全面恢復ＥＣＦＡ的關稅減讓，並積極尋求加入ＲＣＥＰ、ＣＰＴＰＰ等多邊貿易協定，這樣才能增加台灣應對川普關稅政策的韌性。賴總統曾言，台灣是棋手不是棋子，盼望賴總統展現智慧，切勿一意孤行，葬送台灣的前途。

對等關稅 川普 美國

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