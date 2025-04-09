美中大象開打 小草如何自處

美國總統川普近來聚焦「對等關稅」議題，直接點名中國對美國商品加徵百分之卅四報復性關稅，強調若中國未於四月八日前撤銷，將自隔日起對中國商品加徵百分之五十懲罰性關稅。表面是回應中國長期以來的貿易濫用，包括創紀錄關稅、非關稅壁壘、對企業非法補貼，以及匯率操縱等問題，實則涉及美中之間日益加深的戰略對立。川普多次強調，美國長年遭受不公平對待，如今要藉由「對等關稅」政策作為反擊，誓言扭轉美中之間長年失衡的貿易逆差。

中國對此劍拔弩張的態勢並未示弱，宣布對美加徵報復性關稅的同時，宣稱也將限制稀土出口、制裁美國企業，以堅決姿態展現「以牙還牙」決心，中國商務部也回擊「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。儘管外界普遍認為北京可能在特定領域保持談判空間，但隨著川普發文揚言全面取消原先雙方準備召開的會談，美中關係在短短數天之內迅速走向對抗邊緣。中國媒體釋出由ＡＩ技術生成的諷刺影片，諸如「關稅之殤」以及藉名為「TARIFF（關稅）」的人形機器人訴說關稅帶來的種種苦難，凸顯中國認為貿易戰無異是雙輸局面，最終只會傷及無辜民眾與全球供應鏈穩定。此種ＡＩ生成影片的宣傳手法在網際網路時代格外具有話題性，也讓美國不得不正視中國輿論戰攻勢的強度與速度。

川普在發文中帶著嘲諷語氣表示過去美國被各國「占便宜」的時代結束了，現在要用強力手段讓美國重新走向繁榮，並高調聲稱「中國受到的打擊遠比美國嚴重，根本無法相比。他們以及其他許多國家，長期以來對我們極度不公平，讓美國成了愚蠢又無助的出氣筒，但這樣的時代結束了！我們正以前所未有的速度把工作與企業帶回美國。目前已經有超過五兆美元的投資湧入，而且還在迅速成長中！這是一場經濟革命，我們一定會贏！撐住，這條路不會輕鬆，但結果將載入史冊」。但中國顯然並不買帳，從官媒到輿論的態度都相當強硬，看不出任何和解或談判降溫的跡象。

事實上，川普以「對等關稅」為名的行動，背後隱藏的戰略企圖是試圖引蛇出洞，確認中國的底線與實力。同時，他也藉此向其他可能有意與美國重新談判或建立新貿易框架的國家示範，顯示自己在面對任何貿易夥伴時都能保持強硬、寸步不讓。這種作風符合川普一貫的談判風格與交易藝術，也就是在一開始先漫天開價，並透過高壓手段測試對方極限，最後再視情況決定是否調整。如果對方不讓步，就表示後續衝突升級的正當性由美方掌握。

面對這場關稅衝突，台灣必須以高度警覺心面對可能的劇烈震盪，審慎評估各種風險並做足準備。畢竟，當兩隻大象開打，受傷最重的往往是周遭小草；而台灣若在地緣政治洪流中無法穩住自我，恐將被捲入波濤洶湧的漩渦難以自拔。現在能做的，只能持續觀察事態發展，為自身爭取更多轉圜與談判籌碼，以應對這場可能愈演愈烈的美中衝突。