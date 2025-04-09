科技．人文聯合講座／振興國旅需要地域性之風景計畫

郭瓊瑩 四○三大地震甫過周年，各界均在探討花蓮觀光業的紅燈未解，且近十年來入出境人數皆呈現逆差，去年逆差更已突破二倍，觀光署也舉辦了「全國景區發展技術研討會」邀集各界專家共同把脈，側重在永續、綠色、智慧觀光，擬打造「大南方觀光拼圖」。這些施政方針看似華麗，但為何政府補助款也撥了，地域觀光圈與地方創生也建構了，但實質的觀光吸引力卻仍疲軟？

為何日本是台灣人出國旅遊首選？日本政府投資的硬體建設財源並未如台灣高，但就大環境而言，自離島、偏鄉到大都會，其環境品質與美質，相當均質且非同質，依各地域之山水、文化、風貌而各有特色。即使在千年古都、偏鄉小鎮、山區小寺、海岸漁村…自有一定的「風景密碼」潛藏於中，而此地域特色品牌又是如何做到的呢？

寶島田園風光妥善經營地域風景計畫，當可成為另類國際吸引力。郭瓊瑩／攝

我們有國土計畫、都市計畫也有鄉村計畫，但這些多停留於法令管理上之行政計畫，卻少了如日本在此剛性計畫外的「景觀計畫」、「風緻計畫」等柔性治理機制。簡言之，它就是為區隔各城鄉地域因地理、氣候、生態、人文等，透過由下而上凝聚共識，所形塑出的「風景計畫」，它也可詮釋為另類的「景觀計畫」。

也因是由下而上，其根基可小到社區街廓「町並計畫」的生成。換言之，因為社區居民有了深根情感依附，對實質空間環境之保全即有了一種生活默契，得以自動自發凸顯各小區、小節點、小街廓、小河、小村之特色，讓各景區不會流於行政權限下之亮點或孤島，卻是一種自然而然延展出的住民生活氣質。

台灣東部的田園風光在震災後亟待有新曙光。郭瓊瑩／攝

知名者如小樽、金澤的景觀；橫濱的港都風景、倉敷的町並保存與產業再生廊帶…，即便是受西方開港影響之長崎、下關、神戶等地，在形成住民共識後，也自發性地實踐了住民公約。這種自律性的鄉土風景保全職責，成為在地住民及商家的一種榮耀感。也因此，即便步行朝聖參拜、登山健行、火車慢遊等，均會不斷出現令人驚嘆的小景；如水岸的櫻花廊帶、垂柳；鄉野中之稻田與小風景林之里山保全。即便是人口稀少之漁村，小餐飲店主人也會在路旁沿線主動種植花卉、樹木加以綠化美化。對旅人而言，無處不是景、無處不想停留，再加上固有文化與人情溫度，其國旅也逐漸吸引了國際觀光客。

今日探索振興國旅，以花蓮而言，太魯閣需休養生息；但峽谷外的崇德、木瓜溪、玉里、光復、林田山等等，都充滿潛在風景發展潛勢，如能運用適切之「風景計畫」細膩地以「針灸」方式串起個別小景點，相信福爾摩沙的國旅，絕不會輸日本或其他東北亞和東南亞國家。

重要歷史建築其周邊因未有景觀風貌之控制法令，導致總體環境美質及天際線被破壞。（圖／郭瓊瑩）

今年十月，日本「全國町並大會」將首次移師到台灣，屆時，希望我們會是個值得驕傲的寶島風景接待主人。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）