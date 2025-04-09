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美對等關稅今午生效 川普說在等北京電話

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經濟風暴當頭 穩定人心是首務

聯合報／ 楊正／退休媒體人（台北市）

川普開徵重量級進口關稅，引發全世界各國的強烈反彈，連帶的也使全球各地股票大跳水。台灣一向唯美國馬首是瞻，美國股市巨幅下跌，納斯達克更已跌入熊市；台灣在休完四天連假後開始補跌，第一天就是跌停開盤，開盤就是收盤；昨天跌勢收斂，但是也下跌了七七二點，川普重關稅血洗台股。

美國國內，絕大部分專家學者都不看好這次川普的重關稅開徵；物價立即上漲所帶動的通膨上升，會使美國經濟惡化，甚或有的研究機構已經估算出，今年美國的經濟會呈現負成長；也有悲觀的報告警告，照現狀發展下去，現在的美國會步上一九三○年代的經濟蕭條。

大環境決定小環境，美國影響台灣甚鉅。所以賴政府現在應提出一些措施以安定民心、穩定社會。建議賴總統：

一、大罷免立即停止，動員的社會成本太高，核爆級經濟風暴卻已當頭。

二、降低對美國降關稅的期望。以川普蠻幹的個性，他對全世界一八五個國家和地區課徵關稅，高關稅部分一定會在四月九號開始執行，或許會有小幅調整，但大方向不會變。賴總統期望台美從零關稅開始談，我認為曠日廢時，事實上很難做到；全世界已經有七十多個國家在跟美國進行協商，白宮政府要趕在四月九號定案上線，不會同意台灣的想法。

代表團到美國談，就算川普政府給足台灣面子調降；但可能有附加條件，要台幣兌美元大力升值、半導體供應鏈強制遷移美國、擴大國防預算在ＧＤＰ的占比、加大軍火採購、買新核能電廠設備、購買巨額的美國百年無息國債…種種要求沒有一項是好消化的。川普為了美國第一，行事風格「只有你想不到，沒有他做不到」。

三、總統立即召集朝野，針對當前經濟形勢舉行國是會議。美國加徵卅二％的關稅，對台灣出口廠商相當沉重；對於一些主打電子產品輸美，而毛利只有百分之三至四％的廠家更是不可承受之重。很多工廠從中國大陸遷到東南亞、墨西哥，未來在美國重關稅下何去何從？這是台灣自一九四九年以來，經濟上未有之大變局。

而且，依據川普的海湖山莊協議，要「重整世界貿易秩序」有兩件事要做：一是關稅，二是匯率。現在的重關稅，才剛開始。

美國會否重演一九三○年代的經濟大蕭條？

經濟大蕭條肇因於當時股市偏離基本面而過度投機炒作、人民忽視經濟放緩的訊號出現、政府和聯準會的動作遲緩所造成。大蕭條造成全美工廠倒閉、產能閒置風潮；進而失業率飆升，最高時全美失業率超過廿五％，也就是每四個勞工就有一個沒工作；房屋被查封、農村困苦、社會動盪不安。

經濟大蕭條大約花了十二年時間，歷經兩位總統胡佛和羅斯福，才因為羅斯福總統推動新政，擴大政府投資、創造就業、強化社會安全制度及銀行改革，才慢慢復甦；直到一九四一年二戰爆發，美國開始軍事擴張和大量生產軍火，經濟完全恢復，失業率大降。

如果台北股市碰上經濟大蕭條會怎樣？下跌的天數會否超過一九八八年財長郭婉容宣布要開徵證所稅引起的風暴？會連續十九個交易日下跌、指數跌了卅六％？和股市有高度連動的匯市、金融機構，又該怎麼辦？

川普個性剛愎高傲，言行舉止對全球政經產生巨大影響。台灣在動盪的大環境裡要求自保，唯有自己先穩定起來。期望賴總統好好帶領台灣二三○○萬民眾度過這個難熬的歲月，穩步向前走。

川普 美國

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