停止大罷免 避兩岸戰爭

賴清德總統三月中旬公布國安十七條，將中國大陸界定為境外敵對勢力，並強力限縮兩岸交流，引起北京政府高度反彈。四月一日中共再度動用陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近台島」的大規模軍演；當天中共解放軍東部戰區發言人更公開表明，這是針對台獨分裂勢力的嚴重警告。

「賴十七條」出爐後，前總統馬英九公開呼籲，請賴總統收回「境外敵對勢力」與「新兩國論」說法，並建議與大陸地區進行和平對話。然而內政部長劉世芳三月廿九日在民進黨的大罷免造勢場合，公然向民眾高呼要讓賴清德做「台灣國的主人」；上述台獨言論，被媒體輿論及在野黨立委質疑，是在挑戰我國憲法的國家和兩岸關係定位。

中共二○一○年國防白皮書強調，台獨分裂勢力威脅其領土主權與安全。我國防部二○二一年送交立法院的中共軍力報告書，亦公布中共犯台的七個可能時機，包含：台灣宣布獨立、明確朝向獨立、內部動盪不安、獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入島內事務、外國兵力進駐。

近來「大罷免」引起社會嚴重對立。適逢川普「對等關稅」風暴當頭，民進黨立院黨團總召柯建銘前天在卓揆找立院朝野黨團共商國是時，竟還演出「搶Ｃ位」鬧劇；昨天民進黨立院黨團仍繼續占據主席台，好不容易朝野最後仍達成共識，十一日下午卓揆將就對等關稅進行專案報告並備詢。執政黨立委與行政院官員在全國各地大罷免宣講，頻頻發表抗中與台獨言論，加上賴政府嚴格限縮兩岸觀光與學術文化交流，明確走向台獨的作為極有可能使兩岸和平無望。

長期主張台灣獨立的人士，從不認為兩岸會開啟戰端；縱使台海真的爆發軍事衝突，他們亦樂觀地相信美國會出兵協防台灣。尤其賴政府寄託於只要對美購買大量武器並持續提高國防預算，美國即會保護台灣，此恐為一廂情願。從川普曾公開喊話要求台灣軍費應占ＧＤＰ的一成，卻欲大砍美國五角大廈未來五年、每年百分之八的國防預算；以及台積電已應允赴美擴大投資，美國卻仍宣布對我國課徵高達卅二％的關稅等做法，川普眼中的美國利益完全重於台灣安全。

美國戰略司令部司令柯頓上將日前公開警告，中共明顯計畫在二○二七年前攻占台灣。今年我國漢光四十一號演習亦首度以「二○二七年共軍犯台可能行動」為想定基礎；賴政府近來亦擴大召募後備戰士，並加強全民防衛演練工作，顯示兩岸軍事情勢險峻，確有隨時爆發戰爭的可能。

定期改選與政黨輪替是全球民主國家的政治常態。大罷免已被賴政府操作成「抗中保台」運動，實不利於兩岸關係、社會和諧及國人團結，甚至會為台灣帶來戰爭的風險。

面對中共圍台軍演愈來愈頻繁及解放軍「由演轉戰」的態勢，台灣沒有再分裂或內耗的本錢，必須團結一致；除持續加強防衛作戰能力外，首務之急就是立即停止大罷免。只有朝野合作才能避免兩岸戰爭，也才能度過關稅海嘯的當頭國難。