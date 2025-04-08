從美陸逢源到美陸夾殺

川普日前宣布對台灣課徵卅二％關稅，比鄰近的日本廿四％、南韓廿五％都來得高。因該關稅額度比原先預期的廿至廿五％高得多，各界紛紛表達將對台灣經濟造成重擊的憂心。四月七日台股大跌兩千多點，如實反映這樣的憂心。彭博經濟學家估計，該稅率將讓台灣對美出口銳減約六十三％，導致台灣國內生產毛額ＧＤＰ下滑約三點八％。若果如此，台灣的經濟成長率將再現少有的負值。

台灣被課重關稅的公式，是根據美國對台貿易逆差數字除以進口台灣產品的總值再打對折所得。去年美國對台貿易逆差為七三九點二億美元，進口台灣產品總額為一一六二點六四億美元，前者除以後者再除以二，即約為卅二％。若採用二○二三年美國對台貿易逆差為四七九點七五億美元，進口台灣產品的總值為八七七點五二億美元為計算基點，則為廿七％，與日韓幾無差別。誰能料到凸顯競爭力的貿易順差竟會成為課高關稅的來源，這恐怕顛覆了所有經濟學的基本原理。

台灣因為不想在經貿上過度依賴中國大陸，以免因失去經濟自主性喪失政治自主性，故想方設法轉移生產基地，並減少對大陸的出口。台商好不容易將生產基地大陸轉移東南亞或印度生產，不料川普一改自由貿易的邏輯，對東南亞國家及印度課高關稅，使得轉移生產基地的努力形同做白工，也難怪許多電子業者會喟嘆不再轉移了。

台灣不僅面臨美國高關稅對經濟的衝擊，而且還要面對來自對岸日益嚴峻的安全威脅。對岸繼二○二四年連續進行「聯合利劍二○二四Ａ、B」演習後，今年又無預警進行「海峽雷霆二○二五Ａ」演習。既然有了Ａ，就沒有理由不舉行Ｂ甚至Ｃ，「海峽雷霆Ａ」已經演練要域要道封控等項目，也傳出台灣運送天然氣船因演習而多繞一天入港的訊息，未來對台的安全威脅只會更多而不會更少。

當然，對岸以軍事演習來阻止台獨勢力擴張也好，防止美台合作抗中也罷，除了傷害台灣人民感情外，能夠收到的效果有限，否則為何在台灣支持和平統一的聲音愈來愈少，傾向獨立的聲勢反而愈來愈旺？政治人物只要高舉台灣獨立旗幟就有選票，民間團體連發動大罷免，都把被罷對象是「中共同路人」的紅帽子拿出來用，不正說明武嚇的作用有限嗎？

台灣原本就不必過度寄望於對岸的善意，只是維持兩岸和平，不是符合台灣的利益嗎？因此也就沒有理由中斷與大陸的溝通，也沒有理由讓兩岸的敵意不斷螺旋上升！畢竟兩岸不溝通就容易產生誤解，敵意不斷上升就愈易導致兵戎相見的結果。美國即使與大陸競爭，也未放棄與之對話的機會，實力與美國差距不小的台灣又何必放棄呢？

台灣獨特的歷史背景，可說是比美國更了解中國大陸，比中國大陸更了解美國，原本可運用此優勢在美中之間左右逢源，不料卻走成美中左右夾殺的局面。若不能在政策上有所調整，未來在兩強的夾殺之下，台灣發展前景恐難以樂觀。