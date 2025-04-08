科技‧人文聯合講座／川普的戊戌變法

林一平 美國總統川普短期內推動一系列激進政策，尤其在國際貿易領域。他透過行政命令與加徵高額關稅等手段，試圖重塑美國內政及全球經濟秩序。這一策略不禁令人聯想到一八九八年光緒皇帝發起的「戊戌變法」，雖然兩者在本質、背景和影響上存在顯著差異。

戊戌變法試圖改革封建體制，而失敗源於「外強中乾」的絕對落後。川普的貿易戰則是反全球化、回歸民族主義，卻面臨中國的崛起、製造業外流等美國霸權擴張回調的影響。兩者雖處於不同國家體制及時空背景，相同之處皆展現了領導者在短時間內推動變革、挑戰既有結構的強烈意志。而劇烈變革往往損害既得利益者，無法達到近悅遠來的效果。

光緒皇帝的變法雖以制度改革為主軸，但也影響到經濟層面。變法本身並未挑戰國際經貿規則，而是試圖融入其中。然而，由於清朝在不平等條約框架下失去關稅自主權，始終無法真正主導對外經濟政策。加上變法缺乏深厚的社會基礎與權力後盾，終於在慈禧太后的政變中遭受扼殺，未能改變中國在國際經濟中的被動地位。

相較之下，川普作為美國民選總統，雖受到憲政制衡，但仍能強力透過總統行政權實施具高度衝擊性的貿易政策及聯邦政府改革。川普採用馬斯克的ＤＯＧＥ改革，聯邦政府雇員無法「近悅」，而其貿易政策更無法讓世界各國心甘情願「遠來」。

最有趣的是，川普自比戊戌變法時的清朝，認為美國受到貿易不平等條約的壓榨。於是以「美國優先」為號召，川普對中國、歐盟、日本、墨西哥乃至台灣等主要貿易夥伴徵收高額關稅，試圖抑制進口、振興本土製造業，並藉此逼迫各國重新談判貿易協定。他的作法實質上破壞了自二戰以來美國主導利人利己的自由貿易體系，也使全球貿易戰升溫。川普是否會逼迫各國採取報復性關稅措施，使全球經濟陷入不確定性？

十九世紀末的清朝無法擺脫列強控制，只能被動應對貿易壓力，導致經濟變革裹足不前；而廿一世紀的美國具備制度優勢與全球話語權，但若單邊貿易政策未能兼顧國際合作與內部共識，其長期穩定性亦堪憂。川普的關稅政策在短期內雖有助於提升部分美國企業的議價力與國內產能，但也會導致美國在亞太與歐洲的經濟影響力相對削弱。

戊戌變法被視為中國現代化的開端，雖然改革失敗，卻喚起對制度轉型的深層反思；而川普的貿易戰則可能成為全球經濟結構調整的分水嶺，挑戰長期以來依賴多邊協議與開放市場的全球化體系。歷史告訴我們，無論在哪個時代，改革若未能整合內部力量並取得國際理解，其影響終將受限。川普的「戊戌變法」方興未艾，改變了美國八十年來作為全球自由貿易守護者的形象。而世界各國震驚之餘，都希望有位慈禧太后出現，終止川普的變法。

（作者為前科技部代理部長）