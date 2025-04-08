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昧於外情 賴政府缺乏經貿談判人才

聯合報／ 張鷹／退休外交人員（台南市）

賴清德總統表示，針對美國對我課徵高關稅，將由行政院副院長鄭麗君領軍組成談判小組。傳出有民進黨立委認為，要集聚專業、有經驗，且是重量級的人來作為赴美談判特使團團長，由前總統蔡英文組團為宜，但蔡英文辦公室回覆「不予評論」。

賴總統責成毫無經貿和涉外談判背景的鄭副院長倉促上陣，主因在於賴政府缺乏經貿、談判、涉外長才，國安團隊也輕忽川普在競選、當選、上任期間對台灣釋出的一連串訊息。

一年多以來，蔡政府和賴總統的國安團隊及其幕僚，昧於外情，報喜不報憂，有誤導總統決策之嫌。

去年川普在競選時表示，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，並一再稱台灣偷走美國晶片云云。針對川普發言，從未見賴政府有派遣資深經貿官員向川普團隊積極進行澄清和溝通。當川普上任後逐一兌現其政見，直至日前公布對台「對等關稅」，賴總統才發覺與原先預期有落差，關稅既不對等也不合理，這才要求行政院與美方強力交涉，但已失先機。

日前美國商務部長盧特尼克受訪時表示，美國計畫將晶片製造從台灣轉移到本土，川普將會深入研究如何將半導體製造遷回美國。當川普政府不再使用外交話術，直指對台灣和台積電不滿，民進黨政府實有必要適切回應這些指控。

上月賴清德總統偕台積電董事長魏哲家舉行記者會表示，赴美增資案是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。事隔一個月，賴總統言猶在耳，川普官員非但不領情，反而表示「這些以前都是在美國製造的，是我們的政策讓台灣把這一切都拿走了」。台灣人民的護國神山頓時懷璧其罪，情何以堪？

此外，外長林佳龍在立院表示，說川普是孤立主義並不精確，美國還是需要全球力量幫助偉大，台灣則是美國的夥伴，讓美國再次偉大，不能沒有台灣。

回顧賴總統及林部長的發言，明顯與現實有落差。歸根究柢，民進黨政府執政十七年來，缺乏具經貿談判背景的涉外人才是不爭事實。

例如蔡政府時期，以有業務特殊需求為名目，採多元化人員進用方式，放寬駐外機構最多得任用十名政務公使及政務副常任代表，目的在安排民進黨人士外派。安插口譯哥趙怡翔，擔任駐美代表處諮議及政治組組長。儘管民進黨人士擁有選舉造勢能力，但轉換到涉外的長期業務，仍需團隊合作，而非個人單打獨鬥，何況對外談判須具備語文、經貿、談判三條件。

反觀在國民黨執政時期，長期培養出如蕭萬長、江丙坤、鄧振中、卓士昭等優秀經貿談判人才，他們皆歷經無數次談判考驗，在談判桌上折衝樽俎，為國人爭權益，對方也認為他們是可敬的談判對手。民進黨以選舉起家，但缺乏涉外能力與認知，且不信任常任文官，也不培育經貿談判人才，如今捉襟見肘。賴總統應記取教訓，讓美國再次偉大，不能以台灣為代價。

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