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停止惡罷 朝野亟需團結

聯合報／ 林水吉／前國策顧問、公教軍警消聯合總會總會長

面對「關稅危機」，行政院提出八百八十億救產業，惟工商界領袖並不看好，建議盡快召開國是會議尋求朝野最大共識。畢竟，中小企業是台灣經濟發展的「根」，攸關台灣經濟發展的命脈，目前正是朝野團結、停止「惡罷」的最佳時刻。

立委審查預算是憲政職權，大罷免是去年選舉不認輸的心態，也是霸凌憲政體制，霸凌人民及立法委員。這次立院總預算案審查結果為兩兆九二四八億，對照去年總預算為兩兆八五一九億，今年總預算仍較去年高，民進黨實在不宜在媒體上用錯誤數據，製造對立，殊屬不智、不道德。

大罷免一再升高社會對立及拉高社會仇恨值，政府一定要評估後座力，大罷免沒有任何政黨或個人得利，沒有誰是贏家！

如今世界各國都在設法因應關稅危機；請民進黨停止「大罷免」，大家同心協力，以和為貴，則國家幸甚！人民幸甚！

經濟發展 總預算 罷免

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