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從憲法看亞亞案 3大問題須釐清

聯合報／ 陳瑞仁／退休檢察官（台北市）

陸配「亞亞」經移民署以「有危害國家安全或社會安定之虞」為由，廢止其依親居留許可並限期離境，引發社會兩極化之政治反應。此案其實可從憲法角度分析之，本文謹列出各項問題供大眾討論。

首先是中華民國憲法有無保護「不具有中華民國國籍之人」（含大陸地區人民與外國人、無國籍人）？我國憲法第二章「人民之權利義務」只有第七條之主詞是「中華民國人民」，第八條至第廿二條之主詞則均是「人民」（the people），應作何種解釋？

在亞亞可以主張我國憲法保障之假設前提下，問題便進入移民署廢止居留的合憲性問題。

第一個要確定的是，這個行政處分是「處罰」性質，還是「管理」性質？它是行政機關對言論內容的直接評價，還是僅因入出境管理而間接影響到言論自由？

如果是前者（處罰），才須討論是否構成「事先箝制」，並進入「贊同武統」是否應列為「不受保護之言論」之問題。如果是後者（管理），則必須探究移民署在作出廢止居留許可之決定時，是「內容中立」？還是「基於內容」？如果是後者，那就要滿足二個要件才能通過憲法的嚴格檢視：一、別無其他更少之侵犯人民權益方式。二、為了要維護政府之迫切需要的利益。

關於有無其他較少侵害方式，牽涉到的就是比例原則。現行法只有廢止與不廢止之選項，移民署能否透過行政契約方式（含切結書）來替代僵硬的「全有或全無」的行政處分？而關於政府之迫切需要，「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款的條文是「有危害國家安全或社會安定之虞」，其中之「社會安定」內涵為何？與國家安全有何不同？散播不受歡迎的言論、挑起社會對立，是否屬於「危害社會安定」？

至此，又涉及另一個憲法層次的問題，即有關「非本國人」入出境之管制，其行政裁量權有無特殊性？美國憲法有一理論稱為「全權學說」，即某些國家權力係專屬於某人或某一機構，除非完全濫用，法院並不作嚴格的司法審查。其中最明顯之例，即為總統之特赦與移民署對外國人之管制。我國移民署對於入出境與居留管制之行政裁量權空間，有無大於一般之行政處分？法院得予干預之程度為何？亦會成為爭點。

「亞亞案」涉及統獨對立甚或兩國論的敏感問題，很難理性討論。但基於法治國的理念，與其用政治意識形態來處理爭議，不如交由中立的司法來一錘定音。此案應會進入行政訴訟及憲法訴訟，期盼法庭內有精彩辯論與智慧火花出現，讓法院作出公正判決來定分止爭。

中華民國憲法 亞亞 移民署

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