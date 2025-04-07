製造敵人 犧牲言論自由

龍應台近日在《紐時》的專文，所言甚是：「和平與自由的唯一路徑」，是與中國大陸和解共存，賴清德總統卻反其道而行，將對岸視為「境外敵對勢力」。歐美也在製造敵人，但只有我們是「草螟弄雞公」，更不明智。

製造敵人的後果之一，就是言論遭扭曲與自由縮小。每年的四月七日，是政府明訂的「言論自由日」，但先前陸配「亞亞」說她沒有主張武統，是不要戰爭；陸委會卻認定那些可能經過斷章取義或加料、原本僅在對岸流通的影音，就是武統而「不用辯論」。這個態度，是有權者只求滿足特定人群業已偏失的認知，忘了前參謀總長李喜明在其著作中的期期以為不可：「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」

美國拳頭大，遠邦不敢飛彈襲擊；東西有海洋，南北都是小國，更無遭人軍事攻擊的國安威脅。白宮製造敵人，起自內部分裂，以俄中為敵，才能團結兩黨。《紐時》至去年的前五年報導，都說俄是威脅他國的侵略擴張者，逾千篇文章，僅一篇正面─暖化有利寒冷國家如俄羅斯。前年底至今，華府更離譜地製造新敵人，指凡是批評以色列政府等於反猶太；大學校長為此辭職、聯邦政府威脅斷絕大學補助金，引發師生控告白宮違法，至少已有七起。以國不乏良心之士，包括二○一三年起任職國防部長兼參謀總長四年的Moshe Ya'alon，在去年底他嚴詞批評以軍對加薩的種族清洗，他會反猶太嗎？

歐美研究俄羅斯者，至少可以二分；占上風的一種，執意認定俄之帝國野心不死。主張至少從一九九○年代以來，俄無意也沒有能力擴張的人，為數不少也持續發言，卻相對不受重視。當前，川普改變美國的中俄政策，除是否持續仍得觀察之外，已經引來歐洲主流強大不滿，指責響應川普的人是「叛國、通敵、投降」的詞彙，紛紛出籠。但這種認定，盲點明顯；俄軍若真如此強大，三年有餘卻死傷累累，無法攻克烏克蘭，合理嗎？烏克蘭將軍近日都說：「太久啦！外界以虛假的萬花筒看俄軍，指其是所謂的舉世第二強大軍隊。我們已經曝露真相，國王沒有穿衣服。」

歐洲製造敵人來嚇自己，後果是國防預算增加，但歐人社福的權利意識與回擊力量不弱，是否會容許政府加稅卻只是圖利軍火商而無涉國安？是否同意減少基本生活的保障而移轉稅入至國防？必有爭議。屆時衝突四起、挫敗有黷武傾向的人，並非不能想像。

歐洲的希望，說不定來自反俄最嚴重的英國。當地七成七的人認定俄羅斯要為爆發俄烏戰爭負責，但「英國改革黨」黨魁N. Farage一直主張是北約東擴造成。去年七月英國大選該黨得票率一成四，今年三月初支持度已經上升至二成五，僅次於表示若烏克蘭要打就持續支持的工黨首相，該黨支持度從三成四降至二成八，至三月底再降至二成一。英國是否率歐洲之先與俄和解，是大事；我們能否善體事實，不以妄念為理念，與對岸協談和解之道，也是大事。