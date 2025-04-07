川普「麥金利還魂」 台灣卻看不透

每個人都有心儀的英雄，特別是政治人物從該英雄的思想與行為中取得靈感，並在關鍵時刻，指導他在政經實務的決策。川普不是政治的莽夫或唯利是圖的生意人，做為美國總統，他清楚知道美國政治傳統，並以第廿五任總統的麥金利為表率，他多次在公開場合讚揚這位被刺的共和黨籍故總統。

十九世紀晚期，美國的製造業處於起步階段，興起的鋼鐵、石油與民生輕工業面對歐洲優勢產品的競爭。麥金利從任眾議員開始，力主提高進口關稅、保護美國工業。他甫任總統，簽署了「丁利法案」，平均提高美國進口關稅達百分之四十七，高關稅法執行長達十二年。

配合高關稅法以富強美國，麥金利採取帝國主義與殖民主義的海外政策。帝國主義與殖民主義是當時歐洲強權處理國際政經主流思想。

一八九八年，這位總統發動了美西戰爭，從西班牙手上取得波多黎各、關島、菲律賓三個海外殖民地。在戰爭期間，麥金利併吞了夏威夷共和國；他需要該島的珍珠港，做為美國商船與軍艦前往亞洲的停泊與補給基地。併吞當然是非法的，（根本不存在的）理由是，島上大量的日本移民會使該島成為日本的保護國，這會影響美國在亞洲的擴張。

麥金利總統對華政策即為一八九八年的「門戶開放政策」，該年大清（中國）可能遭歐洲列強與日本瓜分。麥金利在說帖中力陳，列強應保持大清在領土與行政上的主權，不得瓜分與推翻大清。此外，列強要讓中國市場向各國開放，但容許列強在一定區域有特定的經濟特權（如開礦、建鐵路），此說帖得到多數列強的同意。一九○○年義和團動亂在北京爆發，麥金利派軍加入八國聯軍的侵華戰爭，門戶開放政策遂成為戰後列強對華外交政策的原則。

麥金利在遇刺前，鋪下了巴拿馬運河建造與控制的法律道路，美國被授與建造並控制巴拿馬運河的權利，後在副總統老羅斯福繼任總統後完成，並絕對控制運河。

二十世紀初，美國不是世界的霸主，但是麥金利為美國未來霸主地位奠下了基礎。一二五年後，美國霸主地位因國家財政惡化與中國勢力的興起而動搖，川普借鏡於麥金利的施政歷史，於上任百日內徹底推翻先前美國經濟全球化的自由貿易政策。藉著美國乃全球最大的市場，與「讓美國再度偉大」的口號，提高關稅並「掠奪」他國的經濟資源（如烏克蘭的礦產）與技術成就（如台積電的晶片製造）到美國，來穩定美國的霸業。這種根源於美國歷史的施政，短期不可能改弦易轍。

讓我們回顧川普執政百日「類麥金利」的海外行動，他宣稱要併格陵蘭。（併吞夏威夷的翻版？）巴拿馬運河或將重入美國的控制（李嘉誠已屈服，只待法律程序完備）。他沿用美國霸權文化的措辭，稱加拿大該成為美國第五十一州。

一九五九年，當夏威夷成為美國第五十州，「誰是美國第五十一州」的用詞於焉出現。他諷刺地描述一個國家在國安、外交、文化、經濟仰美國鼻息，以美國馬首是瞻。當加拿大對川普的措辭激烈地反應時，台灣社會卻「看不透」這措辭的含義。或許是因為在台灣，某些政黨、媒體、政府在下意識或潛意識裡，有歸化台灣成為美國第五十一州的意願。

民進黨政府精於當下的政黨鬥爭，卻盲然於川普從美國的歷史採取的政經施政原則。它誤以為送上台積電千億美金的投資，會交換到川普只對台灣課百分之十的關稅。以美國的「被保護國」自處的民進黨政府，這次要如何和帝國主義與殖民主義的川普交涉？我們拭目以待。台灣曾是日本的殖民地，希望今後不會是美國的殖民地。