川普關稅海嘯 難免自傷

美國總統川普於四月二日宣布對全球一百八十多個國家與地區的銷美商品廣課關稅，並對其中約六十國訂定高額「對等關稅」，讓美國平均關稅從去年的百分之二點三立即上升到三成左右，打擊面之廣，幅度之大，遠出外界預料之外，對世界經濟影響將極為巨大，堪稱「川普關稅震撼」。

有專家發現，所謂對等關稅，實際上是名不副實，而是利用一個簡單公式，反映川普認為對美出超即是占美國便宜，相當無理與粗暴。

川普此舉相當無厘頭，貿易本是互利行為，在二戰以後美國主導的經濟體系中，貿易全球化讓世界普遍改善經濟，而美國更是嘗盡甜頭，長期享用來自各地廉宜的產品，但製造業漸被掏空，獨尊服務業，是美國商人的趨利行為，到發現影響到製造業工作機會流失，造成民怨，不亟思改善國內環境，罔顧美國往往保持大量順差的服務業並不計算在貿易差額內，反而一味責怪對美貿易出超國家，是本末倒置。

台灣被課以三成二的重稅，聲稱有參與國安會議的民進黨團總召柯建銘早前預估關稅僅一成，顯示其誤判相當大。對川普上任後自動奉上大增軍費，由台積電對美投資一千億美元，百般討好美國的賴政府，除了沒有獲得口頭承諾協助保台外，如今還遭高額關稅重擊，宛如青天霹靂，情何以堪。

川普的任性與恣意妄為，以及重商主義喜好交易的本質，在他第一任期時已表露無遺。賴政府卻一廂情願，自動奉上寶貴籌碼，焉知對方只會加碼，是「真心換絕情」，如今喊「不公平、不合理」，倉皇推出補貼，為時已晚，同時拖累全民共嘗苦果。為今之計，應首先停止內耗，即刻終止大開民主倒車、製造分裂、勞民傷財的「大罷免」，凝聚朝野共識，速謀妥善對策，全力應對川普高關稅的「大海嘯」，以降低傷害。

另一方面，川普的如意算盤是要製造業回流美國，全面打擊自然遭到全面反彈，如中國即率先祭出對等關稅，後座力即使強大如美國恐也難以承受。曾任美國國務院首席經濟學家布朗與同儕在《外交事務》雜誌分析稱是「改變貿易平衡的無效方式」。英國《經濟學人》認為：「川普造成的破壞是無法避免的，但這並不意味著他的愚蠢注定要勝利。」美國《紐約時報》專欄作家則直斥川普作為是「違背經濟學原理」、「在賭博但是會輸」。

《經濟學人》並指出：「美國在進口的最終需求中所占的份額僅為一成五，因此它並不像在全球金融或軍事開支方面那樣主導全球貿易。」「全球貿易警報」（Global Trade Alert）智庫計算，即使它完全停止進口，按照目前的趨勢，其一百個貿易夥伴也可以在短短五年內收回所有損失的出口，也就是「世界減美國」也並非滅頂之災，問題是各個國家在期間的承受經濟受損能力。

對於美國，可預見的立即後果是通貨膨脹，而讓製造業回流牽涉廣泛，即使有部分牽動，也非短期內能夠見效，與世界各國大打貿易戰，也難免自傷，甚至導致經濟蕭條，可從美股連日崩跌見到端倪，而川普必須在一年多後的期中選舉前交出起眼的成績單，恐凶多吉少，後悔莫及。