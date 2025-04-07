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美地圖砲貿易戰 民主願景黃昏？

聯合報／ 朱立安／教（嘉義市）

美國掀起貿易戰，大開「地圖砲」，連偏遠的澳洲企鵝島都不放過，導致全球股市血流成河，成為清明連假最熱門話題。使筆者驚訝的，除了台灣的親美執政黨不意外的又一次狀況外，只想花納稅人血汗錢去補貼納稅人在貿易戰承受的損失之外，似乎整個社會對於美國一貫以來的做法都很迷惘。

美國是世界上最大的「流氓國家」，乃知名學者杭士基一系列國際法著作的基本定調。杭士基指出，必須理性審視被錯誤冠上「自由市場資本主義」的國際權力結構。筆者在美國求學時，是受美國人稱道的後雷根時代，當時美國開始收割二戰後力推自由貿易的成果，全球資源流進美國，美國即使中產階級以下，都能以低廉價格享受非洲來的咖啡、南美洲來的熱帶水果，街角常有勞工階級小孩在下課後扛著日本製手提音響、穿著東南亞進口的垮褲唱跳饒舌舞曲。

在那年代批評自由市場的往往是左派，筆者就遇過同學打探，台灣外銷成衣業是否血汗工廠？（現在則詢問為何半導體工廠得朝九晚十二的加班？）

當年的全球化自由市場結構就根據美國利益而設計，目標是裨益美國，讓資本家找尋便宜原料、便宜勞工，獲致最大利益。當這體系經過數十年，美國進入資本家與政客把持的資本集權主義，例如美國想吞併中國研發的TikTok，處心積慮牽線亞馬遜等超大公司要把TikTok據為己有。試想，權力頂端的大富翁控制臉書、X、TikTok等社群媒體（以及接下來的ＡＩ），同時掌握權力金錢與言論，遠比手握行政立法司法，更徹底完全執政。

但是中下平民分不到甜頭，必須把怒氣導向外國，如台灣先前諷刺「一切都是阿共仔欸陰謀」，美國則「一切都外國人的錯」。所以，大張旗鼓逮捕並驅逐移民、「地圖砲貿易戰」的白宮記者會，都是表演給美國選民看。

問題就在此，既然是表演，向無居民的企鵝島徵收關稅是否合理？去貧窮非洲國家買美國人愛的鑽石，卻回頭痛罵貿易赤字是否公平？都不在白宮考慮之列。按川普說法，關稅是與他國談判交換的籌碼，換言之，隨時可以改，那就與所謂大幅進帳、支援減稅相矛盾。但自我矛盾也不重要，因為低教育平民聽到減稅兩個字很容易被蠱惑，不理解從減稅獲益最大的是富人階級，是掌權者與富人互相輸送利益的新貴族結構。平民也不理解，白宮所謂「把製造業拉回美國」，多是美國人不願做的低薪、黑手工作；當前具體例子是驅逐移民導致移工躲藏起來，佛州的勞力工作找不到人，正要立法放寬童工到十四歲，希望小孩扔掉學校課業，天天打工上大夜班。

從台灣看這荒謬的貿易戰，有好幾點格外令人憂心：第一，美國不考慮他國福祉，掀起全球貿易戰滿足私利也在所不惜。其二，政策穩定性不見了，關稅隨時改、新的行政命令隨時頒布，美國像流氓老大不在乎盟友，甚至懶得假扮盟友去對話。其三，在野黨反應膽怯，只能看執政者繞過國會簽署五花八門的行政命令，目睹民主規範逐漸崩潰卻束手無策。

在美國，至少有伯尼桑德斯這樣的老左派上街呼籲打擊寡頭政治；台灣的在野黨是否只能在寡頭奪取政權時旁觀呢？民主願景是否已隨資本極權主義興起而走入黃昏？值得我們反思。

權力 白宮 美國

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