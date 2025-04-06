「斷氣」的台灣 難保糧食安全

我們縱有台積電的護國神山，但仍逃不過企業或產業鏈「再強，強不過最弱的一環」的生存法則。

台灣的能源自給率極低，幾全仰賴進口。依政府能源轉型路徑的規畫，今年台灣應達成非核減煤目標，天然氣發電占比將由去年的四十二點五推升至五成。不過，這要付出極高的代價，因為在各種能源選項中，天然氣的能源安全存量最低，只有七天至十三天，幾乎每天要仰賴液化天然氣船自國外運補；其次是煤，約三十五天至四十天，再來是石油，約三至四個月，核電大約是一年半。

這個顯而易見的能源安全弱點，由共軍日前連續兩天對台軍演暴露無遺。共軍在「以最小代價實現最大成效」的原則下，以攻擊我天然氣接收站或封鎖不讓天然氣運輸船靠港為最優先選項，這是公開的秘密，也是基本常識。政府面對此殘酷事實，當盡速檢討因應緊急情況的能源安全對策。

其實，躺在「房間裡的大象」還有糧食安全的議題，也不應視而不見。共軍的演習凸顯出能源安全或國家安全是以「天」數來競賽，農業部糧食安全的規畫仍是以傳統的「年」來計算，甚至還保留「八年抗戰」非常時期的思維，既不仰賴糧食儲備，也不思考開放進口，完全依靠自給自足。

更荒謬的是，農業部的情境演練竟假設只有農業部門遭遇此「非常時期」，其他非農業部門的製造業、服務業等，甚至能源部門，則還是處於承平時期，糧食生產所需要的油、電、水、肥料、農藥、農機具零組件等均供應無虞。「馬照跑、舞照跳」，農業部據此推估出台灣農地需求總量為七十四萬至八十一萬公頃，約為全國可利用土地的七成，全數種植國內適作之稻米、甘薯等主要糧食作物，其產量不受「境外敵對勢力」實施戰略封鎖影響。

可悲的是，政府為了這個似是而非的「糧食安全」迷思，竟將台灣有限土地的七成畫為農地，且僅准農用，嚴格限制他用，導致台灣有世界上最嚴格與極端不合理的國土分區管制，漠視寶貴國土資源在農業、製造業、服務業及城鄉發展間的合理配置，嚴重影響台灣的國際競爭力及國民生活與福祉。

能源安全是論「天」計、與時間賽跑，糧食安全不應與能源安全脫鉤處理。台灣糧食早已不能自給自足，將大部分國土保留為農地並不能保障我們平常時期的糧食安全，農地應該鬆綁，讓老農安心地離農離牧。戰時的糧食安全應採用事前高效率的進口開放與高科技糧食儲備來確保。農業部門更應該脫胎換骨，以消費者需求為導向，沿著食農供應鏈上中下游的每個節點，增強現代化的糧食儲備基礎設施，也可保護國人免於供應衝擊危機與價格上漲的影響，在價格低迷時期進行糧食儲備的補充，創造雙贏。