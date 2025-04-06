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化關稅挑戰為農業轉機

聯合報／ 楊明憲／台灣農村經濟學會前理事長（台中市）

這幾天川普總統掀起關稅風暴，引發國內外議論紛紛及抗議不斷。川普的作為其實有跡可循，從上一任就開始運用關稅政策，來解決美中雙邊貿易逆差問題。只是這一次變本加厲，無差別式的對所有國家都一律加徵百分之十至百分之四十九關稅，而且揚言若增加對美投資可避免關稅懲罰，藉此想要逼使所有國家就範。

然而，川普總統所稱的「對等關稅」並不對等又不公平，例如美國對台灣的農產品享有貿易順差，但仍對我國農產品施加關稅，也沒有考量個別品項的不同關稅基礎，或是包裝成「碳稅」名義來加徵關稅，而且宣布後一周就要開徵，沒有任何緩衝餘地，所以外界普遍認為這是一個簡單又粗暴的對待。

但是川普總統的關稅政策可能不只如此，有可能再進一步用自願出口限制、進口商資格認證、檢疫與生物安全標準、維護國民健康等「非關稅貿易障礙」，來達成實質減少進口的目的。

川普總統想要的可能更多，不只想要解決貿易逆差、增加關稅收入，也想要擴大出口、提高國民所得，所以對我國的進口限制做法，也再三表達關切，例如三月底美國貿易代表署提交的「對外貿易障礙評估報告」，即再次點名台灣對於美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品等限制為不合理的貿易障礙。即使我國向來秉持世界貿易組織（ＷＴＯ）的最惠國待遇和國民待遇原則公平對待美國，以及講究科學證據的進口管理制度，在川普總統的關稅政策與貿易思維下是否仍能維持，值得深思。

「台美廿一世紀貿易倡議」，第一階段有關貿易便捷化、反貪腐、良好法治作業等內容，好不容易在去年底達成協定生效，接著的第二階段所涉及的農業、勞工、環保等談判議題，才是真正挑戰的開始。以川普偏好雙邊貿易談判的風格，我方如何擬定談判策略、事先模擬各種情境與潛在風險，即成為當務之急。

顯然，我國農產品對美國出口或從美國進口，未來都將面臨一波接一波的衝擊與挑戰。不過，以我國過去加入ＷＴＯ後農業產值仍然穩定成長的事實，也不用過度悲觀，若能藉此美國壓力轉型升級、推動農業在地化、組織化與規模化經營，並發展非價格競爭策略，如品種、品質、品牌、安全、溯源與綠色農業，則我國農產品仍有立足發展之地，化挑戰為轉機，進一步鞏固台灣農業的韌性與永續競爭力。

川普 美國 美豬

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